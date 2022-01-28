原标题：全国青联开展联谊活动与港澳台青年共迎新春

新华社北京1月27日电 记者27日从共青团中央获悉，在全国青联近日举办的海峡两岸暨港澳青年“‘年’出中华情”系列活动中，各地青联组织开展走访调研、新春慰问、联谊联欢等，与就地过年的港澳台青年共迎新春、同品年味。

“春到九州，两岸青年思一统”“五光十色，港澳儿女贺三春”……北京市青联组织制作了新春对联，送“福”到港澳台青年手中。

在福建南靖，由福建省青联组织的“土楼故里过大年”活动吸引了40余名台湾青年参加，他们在土楼中体验舞龙舞狮、制作木板年画等新春民俗项目。

在江西南昌，江西省青联赴南昌大学开展新春走访港澳台大学生活动，向港澳台青年送上新年礼物。在广州，广东省青联为仍然坚守在工作岗位的300余名港澳台实习生送上新春爱心礼包。

1月26日，腊月二十四南方小年夜，全国青联联动各地青联组织开展“年”出中华情主题直播活动，带领港澳台青年走进北京胡同、欣赏四川自贡花灯、品尝江西南昌福羹，共同庆祝新春的到来。（记者黄玥）

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