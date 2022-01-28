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青少年科技素养提升计划在农村培训逾万教师 超31万小学生受益

2022年01月28日09:09 | 来源：中国新闻网
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原标题：青少年科技素养提升计划在农村培训逾万教师 超31万小学生受益

　　中国科学报社最新发布的一份调研报告显示，“青少年科技素养提升计划”实施3年以来，已经向全国27个省(直辖市、自治区)的1039所小学提供全套课程服务，培训逾1万名农村教师，超过31万名农村小学生受益。

　　“青少年科技素养提升计划”是由中国下一代教育基金会与深圳市平安公益基金会于2019年1月共同发起，面向农村小学捐赠读本、教具，开展校长和教师培训，支持学校开展科技教育的公益活动。其调研报告的调查结果显示，曾参与过“青少年科技素养提升计划”课程学习的学生掌握科学原理的情况更好，答对10题(共13题)及以上的人数比例为83.4%，明显高出未参加的学生人数26.8%。曾参与过“青少年科技素养提升计划”课程学习的学生更加喜爱科普活动。其中，参与课程学习者非常喜欢“上科学课”的比例为59.0%，比未参加者高出22.6%；非常喜欢“参加科技博物馆”的比例为78.1%，比未参加者高了10.7%。

　　同时，参与过“青少年科技素养提升计划”课程学习的学生比未参加者更容易形成对迷信的正确认识。其中，参加课程的青少年比未参加者赞同“星座决定性格”的比例低16.8%，赞同“手机尾号选择6和8很吉利”的比例低12.8%，赞同“姓名和生肖八字决定命运”的比例低12.3%。

　　该调研报告的调查还表明，“青少年科技素养提升计划”课程的实施对当地的脱贫攻坚和乡村振兴产生促进作用，尤其在“巩固拓展农村学校科技教育工作”方面的评价最高，有75.5%的曾参与调研的校长和教师认为“非常促进”。

　　不过，该调查结果也提醒指出，“青少年科技素养提升计划”在推行过程中仍存在一定困难：88.7%的教师认为在“青少年科技素养提升计划”课程落地过程中存在师资紧缺、任课老师教学压力大、精力不足的问题；73.6%的教师认为存在学校没有专职的科学老师问题；还有部分教师认为存在缺少资金支持，学生课业压力大、时间和精力不足，校舍硬件条件限制等问题。

　　“青少年科技素养提升计划”调研报告称，青少年科技素养提升是综合、全面和长期的过程，此次全部参与调研的学校负责人和教师希望该计划项目继续推行，其中，希望此计划“进一步完善后推行”的占比为58.5%，表明计划项目尚存在完善空间。对此，该报告也提出相应优化建议。(记者 孙自法)

(责编：温璐、李依环)

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