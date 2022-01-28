原标题：《现代汉语词典》汉藏词汇对照版出版发行

日前，由青海省牵头组织、历时9年翻译编纂的《现代汉语词典》汉藏词汇对照版，由中国藏学出版社、商务印书馆联合出版。

近年来，随着青海发展步伐不断加快，藏族群众在传承使用本民族语言文字的同时，学习掌握国家通用语言文字的愿望日益强烈。但长期以来，具有权威性、方便实用的汉藏双语工具书却比较匮乏。为此，青海省于2013年6月启动《现代汉语词典》汉藏双语工具书翻译工作。

组建翻译团队时，青海省就从高校、教材编译机构、民族语言翻译单位确定了15名成员，以商务印书馆出版发行的第7版《现代汉语词典》为蓝本，集中精力专攻疑难词汇、生物名词、科技名词、成语、典故、谚语、古文、文献书名等词条的翻译。包括多义词、虚词、单字等在内的70132条汉文词条都完整收录，藏语对照版不做随意删减，不避难就易。

“翻译《现代汉语词典》是藏族同胞学习国家通用语言文字、增强中华文化认同的重要工具书。”青海省政协主席、党组书记，省委统战部部长公保扎西说，希望通过这部权威规范的工具书，不断提升涉藏地区推广普及国家通用语言文字工作的水平和能力，促进中华各民族语言文化的互译互通互学。同时，创造条件用好词典翻译成果，面向涉藏地区、学校、机关事业单位和寺庙等赠阅推广使用，加快《现代汉语词典》释义等全面翻译，为铸牢中华民族共同体意识贡献力量。

“本次翻译旨在实现汉语和藏语在现代语境中的深度融通，兼具权威性、时代性、完整性、实用性。《现代汉语词典》汉藏词汇对照版的出版发行能缓解汉藏双语互学互译工具书短缺问题，增进民族交流交融。”编译组首席专家、青海民族大学教授桑杰说。（记者 万玛加 王雯静）

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