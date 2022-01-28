原标题：“连环画中的党史故事真好看”

【青少年期刊讲党史】

“哇！连环画中的党史故事真好看！想不到我生活的城市有那么多红色印迹，通过连环画，我就像真的去了这些旧址一样。”昆明理工大学附属小学五（2）班学生赵梓佳边看《奥秘·红色云岭》增刊，边连声感叹。她还用钢笔工工整整地写下了两页读后感。

“《奥秘·红色云岭》用文字配上生动形象的图画，向我们介绍了云南一个个革命先烈的故事，让我知道了现在幸福美好的生活是多么来之不易，我一定要奋发图强，努力学习！”赵梓佳的同学黄馨仪也深有感触。

今年1月初，昆明理工大学附属小学收到了《奥秘》杂志社编辑出版并赠送的500册《奥秘·红色云岭》增刊，很快受到老师和1200多名学生的欢迎，低年级学生在语文老师的辅导下阅读，高年级学生自己在阅览室自主阅读。同学们有感而发，写下了一篇篇读后感。“许多同学看了这本增刊都感叹‘革命年代怎么有那么艰苦的日子’‘党史故事怎么画得那么好看’……”昆明理工大学附小五（2）班班主任刘丽说。

《奥秘》杂志总编辑卢骏表示：“在去年的党史学习教育中，我们编辑制作了《奥秘·红色云岭》增刊，用连环画形式讲述新中国成立前云南党史上的16个重要事件，用感人的故事和生动的画面引导青少年学习党史，从党史中汲取力量。我们印刷了2万册，通过科协系统全部赠送给云南部分县市的中小学校，还向时代楷模张桂梅所在的华坪县女子高中赠送了500册。但许多学校反映杂志数量太少，满足不了孩子们的阅读需要。”

一本以连环画形式专题讲述云南党史的科普杂志，为何那么受中小学生的喜爱？

昆明理工大学附小五（2）班学生赵若伶在读后感中写道：“这本书用连环画形式生动讲述了云岭大地上的红色故事和英雄人物，很让人感动！罗炳辉为民族解放事业奋斗终身，他说‘最快慰的是真正勇敢地牺牲个人的一切利益’；云南党组织创始人王德三在写给父亲的绝笔信中说‘把身子献给人类’；他的战友杜涛吟诵着‘一片丹心为革命，誓将头颅报中华’走向刑场；西南联大师生进行反内战反饥饿的斗争；闻一多先生面对特务的枪口拍案而起……这一个个红色故事，让我对先烈充满了敬意。”

学校老师们也纷纷对《奥秘·红色云岭》增刊给予好评。“我们结合《奥秘·红色云岭》，组织学生开展红色阅读活动，深受学生喜欢。这本杂志以青少年喜闻乐见的连环画形式，图文并茂地再现了云岭大地上的红色故事和英雄人物，使孩子们从小种下红色基因，让红色文化根植内心。”昆明理工大学附小校长石梦媛说，“去年以来，我们学校开展了学党史践行动‘十个一’活动，例如国旗下讲党史小故事、寻访红色足迹等。《奥秘·红色云岭》有效促进了我们学校的这些红色教育活动。”

“历史是最好的教科书，以史为镜，可以知兴替。这本书可以给孩子们学习党的历史提供很大的帮助。”滇东北乌蒙山中的镇雄县明德学校在给《奥秘》杂志社的感谢信中如是说。

刘丽是一位五年级的语文老师，同学们爱看《奥秘·红色云岭》，给她许多启示。“以连环画的形式讲述党史故事，我们第一次看到。我们小时候就是看连环画长大的，现在的孩子对手绘连环画也很感兴趣，我觉得连环画不仅可与党史学习结合，还可与语文课学习结合，把语文课本知识以连环画形式进行延伸。”

“云南党史很丰富，我们从小故事切入，尽量适应青少年阅读需要。《奥秘·红色云岭》中每个历史事件都有若干幅连环画，一幅连环画一个小故事，有10位文字作者和16位画家共同完成增刊，还有党史研究部门把关。我们编辑的过程也是党史学习教育的过程。”《奥秘》杂志社编辑部主任周曌说。

《奥秘·红色云岭》已入选中宣部出版局“青少年期刊讲党史”100本重点推荐书目。《奥秘》杂志还自去年12月起长期开办《红色奥秘》栏目。“我们正在向全国征稿，继续用连环画的形式讲述党史中的奥秘，让更多的党史故事走入孩子们的心田。无论是面向青少年开展党史学习教育，还是科普杂志自身的发展，这都是一种很好的探索。”卢骏说。（记者 张勇）

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