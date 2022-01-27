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石琳：与历史对话 感悟敦煌艺术的力量

2022年01月27日15:03 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月27日电 以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。甘肃省酒泉市委常委、敦煌市委书记石琳出席论坛并发言。

石琳介绍了敦煌国际艺术研究中心，研究中心不仅仅承担着城市建设的任务，更担负着国家战略，胸怀“国之大者”，推动敦煌文化研究、服务“一带一路”建设、推动中华文明对外宣传的重大责任。他希望，通过今天的论坛，各高校能够在未来与敦煌市委市政府和敦煌研究院共同合作，推动建设开放式的艺术研究平台，为敦煌学的研究和传播、弘扬，为服务“一带一路”的建设作出贡献。

他表示，2022年，敦煌市将启动建设敦煌国际艺术研修中心，到2024年建成并投入使用。恰好2024年是国立敦煌艺术研究所成立80周年，很有意义。期待各高校的校长在艺术类研究生的联合办学、本科生教育实践、研修研学方面给予大力支持。

“希望大家到敦煌去，与历史对话，感悟千年艺术的力量，圆梦敦煌！”石琳说道。（郝孟佳 实习生丁元贺）

(责编：郝孟佳、秦华)

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