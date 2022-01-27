人民网北京1月27日电 以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行，兰州大学校长严纯华出席论坛并发言。

论坛上，严纯华谈到对中西部高等教育的体会时表示，第一，要人才先行；第二，要科技支撑；第三，学校和社会要互动。只有这样，我们的学生才能有情怀、我们的教师在选题时才能有方向，同时使得学校在党的全面领导下能够围绕着一流大学建设，不走偏，不走样。

严纯华对中西部高等教育发展的未来给予展望，他提出了三点看法。

第一，要充分认识当下所处的方位。这个方位既有发展的阶段性差别，也有高校能力不足的差别。当政策颁布的时候，高校要练好足够的基础和内功，抓住机遇，同时应对政策带来的考验。

第二，要使自家高校的特色清晰凝练。以兰州大学为例，很多专业在西部是需求迫切、特色鲜明的，比如贫困问题、生态问题、能源问题、水资源问题。中西部高校要把握地缘优势，把这些特色专业当成“看家本领”来做。

第三，要改变思想、改变观念、主动作为。中西部高校必须自立自强，决不能将穷就穷、以穷卖穷，要把自己的眼光放得更远、更大。（温璐、实习生迟翔宇）

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