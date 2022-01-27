原标题：1个“严禁”、27个“不得”新规为职校生实习管理划“红线”

1月25日，科技日报记者从教育部了解到，教育部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、应急管理部、国务院国资委、市场监管总局、中国银保监会近日联合印发新修订的《职业学校学生实习管理规定》（以下简称《规定》），通过1个“严禁”、27个“不得”为职业学校学生实习划出红线、明确行为准则。

《规定》进一步强调了学生实习的本质是教学活动，是实践教学的重要环节，既是专业学习和技术技能训练的必备途径，也是锤炼意志品质、提前熟悉岗位、引导学生融入社会的重要方式。

《规定》着眼职业学校学生实习全过程，针对关键节点划定红线：一是针对实习内容不对口的问题，规定不得安排与专业无关的简单重复劳动、高强度劳动，明确实习内容“应基本覆盖专业所对应岗位（群）的典型工作任务，原则上不得跨专业大类安排实习”“不得仅安排学生从事简单重复劳动”“不得安排学生从事Ⅲ级强度及以上体力劳动或其他有害身心健康的实习”“严禁以营利为目的违规组织实习”。二是针对强制实习的问题，进一步保障学生和家长的知情权，明确了所有学生参加统一组织的岗位实习均应当取得学生、学生监护人或家长签字的知情同意书，对学生及其法定监护人或家长明确不同意学校实习安排的，可自行选择符合条件的岗位实习单位。任何单位和部门不得强制职业学校安排学生到指定单位实习，不得扣押学生的学生证、居民身份证或其他证件。三是针对中介机构参与学生实习的问题，明确实习三方协议必须由职业学校、实习单位、学生三方签署，重申不得通过中介机构或有偿代理组织、安排和管理学生实习工作。违反《规定》从事学生实习中介活动或有偿代理的，法律法规规定了法律责任的，由相关部门依法依规追究责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。四是针对学生实习加班和考勤的问题，在原规定原则上不得“安排学生加班和夜班”基础上，进一步增加了实习单位应遵守国家关于工作时间和休息休假的规定，保障学生在岗位实习期间按规定享有休息休假、获得劳动卫生安全保护、接受技术技能指导等权利，明确“不得简单套用实习单位考勤制度，不得对学生简单套用员工标准进行考核”。五是针对学生实习报酬和费用的问题，规定实习单位应给予学生适当的实习报酬，原则上不低于本单位相同岗位工资标准的80%或最低档工资标准、支付周期不得超过1个月，不得以物品或代金券等代替货币支付或经过第三方转发，不得向学生收取实习押金、培训费、实习报酬提成、管理费、实习材料费、就业服务费或者其他形式的实习费用，不得要求学生提供担保或者以其他名义收取学生财物。

《规定》要求，教育部门会同有关部门建立职业学校学生实习管理工作协调落实机制。结合部门职责，工信部门要鼓励先进制造业企业、“专精特新”企业、产教融合型企业以及有条件的中小企业等积极参与实习。财政部门要落实职业学校生均拨款制度，统筹考虑学生实习安全保障相关支出和学费水平，科学合理确定生均拨款标准。人力资源社会保障部门要加强对所属技工学校实习的管理，结合劳动保障监察加强执法，并积极探索职业学校实习生参加工伤保险办法。应急管理部门要将实习安全责任履行情况作为安全生产检查的重要内容。国资部门要指导支持国有企业特别是大型企业积极规范参与职业学校实习工作。市场监管部门要将有实习违规行为的企业信息纳入社会信用体系，并按规定进行失信联合惩戒。银保监会要对职业学校学生实习责任保险和人身意外伤害保险进行依法监管。（张盖伦）

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