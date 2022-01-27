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共青团中央：2022年着力提升青少年思想政治引领的针对性实效性

2022年01月27日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：2022年着力提升青少年思想政治引领的针对性实效性

新华社北京1月26日电（记者黄玥）记者从近日召开的共青团十八届六中全会上获悉，2022年团中央要紧紧围绕迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻大会精神这一主题，着力提升青少年思想政治引领的针对性实效性。

据了解，团中央要实施青春建功“十四五”行动，团结引领广大团员青年建功新时代、奋进新征程。聚焦青年“急难愁盼”突出问题，提高服务青年工作的专业化精准化水平。

为了更好发挥党的助手和后备军作用，共青团贯彻落实党的十九届六中全会精神，发扬自我革命精神，推动全面从严治团纵深发展。把坚持党的全面领导作为全面从严治团的根与魂，着力提升组织的政治功能和社会功能，改革完善团干部的选拔、培育、管理、使用机制，团员先进性建设实现从数量控制到质量跃升的转变，系统推进团内规章建设，强化制度执行落实，严格做到有章必循、有规必依。

2022年是中国共产主义青年团成立100周年，全团聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，全面深化改革，全面从严治团，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：李依环、温璐)

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