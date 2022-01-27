原标题：读书乐：“小书痴”走进大天地

放假了，小学生于点手写了一张假期日程计划表，用红黄两色磁钉固定在白板上，抬眼可见。

作业很少，每天写30分钟足够了。更多的时间，留给阅读。于点觉得，这个寒假，才是自己心心念念的“理想假期”。“上午读书2小时，下午读书1小时。”他是这样安排的。还觉得不满足，“‘哧溜’一下，瞬间就读完了”。

“用‘小书迷’来形容他远远不够，他一捧起书就完全沉进去了，简直是个‘小书痴’。”于爸爸笑着说。

于点在北京市第二实验小学读五年级。走进他家，最多的家具就是书柜，门厅有、客厅有、书房有、卧室也有。书到处都是，不仅“住”在书柜里，也常常“跑”到桌椅、床铺、沙发、茶几上。不管什么时间、什么地点，于点常常随手抄起一本书来读，或粗略浏览，或沉浸其中。

读书是于点假期的重心，童话、科普、科幻、历史、地理、武侠等都在他的阅读范围里。

“我对儿子的阅读期待比较高，但没有特别精细的规划。我希望他的阅读是相对自由的，经验和教训都由他自己从阅读中获得。”于爸爸说。

于点读书是“快手”。一本10万字左右的小说，最多一天就可以读完；一本杂志，也可以一两个小时就通读一遍。

“读不同的书快慢不一样，每个人的阅读速度也不一样，重要的是阅读之后要真能有所得。”爸爸告诉他。

有所得不是立马见效的，但小变化慢慢发生。遣词造句的“不走寻常路”就是其一：比如，用“练”组词，会写“团练”；用“家”组词，非要组“家丁”。

知道现在自己读了多少本书吗？“不知道，没数过。”

做笔记吗？“存在自己心里就行。”

一开始的于点，也并不是一帆风顺——“开学第一课的《我是中国人》，我读得磕磕绊绊，感觉一句都不懂。”

“我们一边教他识字，一边鼓励他自主读书。二年级寒假，我带着他把前三册语文书通读了两遍。他忽然开窍，能独立读书了，还一发不可收。”

于是，于爸爸持续不断地买书，闲置不要紧，暂时没有兴趣没关系；读错字也没什么大不了，及时纠正就行了，“印象反而更深”。读《水浒传》，把“花荣”读成“花宋”，把“扈三娘”读成“巴三娘”；读《哈利·波特》，把“霍格沃茨”读成“崔格沃茨”……回忆起来，都成了趣谈。

老师讲《枫桥夜泊》，他会跟老师讲出对“钟”的不同理解；之前在夏令营，老师常说：没有于点，这课缺少一种味儿；看到表情图，他立马联想到金庸书中的功夫：乾坤挪移、如来神掌、潜龙在渊……几乎写满一页纸，换来同学们羡慕的眼神。

于爸爸唯一担心的是，看书太疯狂，千万别近视了。

“不会，动静结合。这不是吗？！”于点指着日程表。

果然，每天推拉健身环半小时，跳绳一千个，一周打两次乒乓球……都在计划中。（记者 靳晓燕）

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