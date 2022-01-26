原标题：特教提升行动计划发布：2025年适龄残疾儿童义务教育入学率达到97%

新华社北京1月25日电 记者25日从教育部了解到，教育部等部门日前发布《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，提出了到2025年高质量特殊教育体系初步建立的主要目标。到2025年，全国适龄残疾儿童义务教育入学率要达到97%，非义务教育阶段残疾儿童青少年入学机会明显增加，教育质量全面提升，保障机制进一步完善。

教育部有关负责人介绍，过去五年我国特殊教育普及水平实现较大发展，残疾儿童义务教育入学率达95%以上，但目前我国特殊教育仍处于发展的初级阶段，普及基础仍比较薄弱，中西部及边远、农村地区残疾儿童少年义务教育普及水平还较低。

为此，特教提升行动计划明确了三方面任务举措。一是拓展学段服务，加快健全特殊教育体系，持续提高残疾儿童义务教育普及水平，提升特殊教育学位供给和服务能力，在巩固义务教育阶段特殊教育普及成果的基础上，推进非义务教育阶段特殊教育发展，增加各学段残疾儿童青少年的入学机会。二是推进融合教育，全面提高特殊教育质量，推动普通教育、职业教育、医疗康复及信息技术与特殊教育进一步深度融合。三是提升支撑能力，不断完善特殊教育保障机制，改善办学条件，加强特殊教育学校标准化、校园无障碍环境和特殊教育资源中心建设，巩固完善经费投入机制，到2025年将义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准提高至每生每年7000元以上，强化特殊教育教师队伍建设，整体提高教师专业素养。（记者胡浩）

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