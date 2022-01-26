原标题：在宁留学生欢乐迎虎年

在宁留学生展示虎年版画。 杨萱 摄

中新网银川1月25日电 (杨迪 姚舒玲 杨萱)1月25日下午，“四海同春欢乐宁夏”中外青年“感知宁夏”喜迎虎年新春文化交流会在宁夏银川市举行，30名海外留学生参加活动，在欢乐的气氛中迎接中国虎年。

活动中，中外青年合作开展节目演出，从颇具东方韵味的古筝合奏，到别具一格的歌曲串烧，从老挝留学生双人唱《朋友》，再到中外青年齐唱《茉莉花》……来自宁夏大学的学生和世界各国的留学生们用独特的方式，为对方送上新春祝福。

在宁留学生观看表演节目。 杨萱 摄

值得一提的是，活动还设置了游戏互动的环节，中外青年一同参与，热闹非凡，拉近了彼此的距离。

“我很喜欢这次的活动，尤其是猜灯谜的游戏，它很费脑筋，但又让我长了不少知识。”印度尼西亚留学生陆帝凰告诉记者，她非常喜欢中国文化，喜欢毛笔字、剪纸，还会包“老鼠饺子”。

来自塔吉克斯坦的留学生王子晨今年计划在宁夏过年，而这也将是他在宁夏度过的第三个春节。“我觉得中国人特别热情，在中国过年特别热闹，和中国人在一起过春节我特别开心。”王子晨说。(杨迪 姚舒玲 杨萱)

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