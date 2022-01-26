原标题：“他们是青少年鲜活的榜样”

【青少年期刊讲党史】

“红军将领的平均年龄仅有25岁。主力红军的长征队伍，约54%的战士在24岁以下，甚至还有9岁至12岁的少年……”《长征，一群年轻人的突围》是原刊于《中国青年报》的文章，被收入《读者》（庆祝中国共产党成立100周年特刊）。“在文章下方，我们特别设计了一个小栏目，解读长征精神的内涵。”《读者》杂志编辑周广挥介绍。

2021年，为庆祝中国共产党成立100周年，《读者》杂志策划并编辑出版了《读者》（庆祝中国共产党成立100周年特刊）。这一项目是甘肃省“青少年期刊讲党史”主题宣传活动之一，入选中宣部百种重点选题名单。

“在《读者》的受众群体中，青少年是重要的一部分。”读者杂志社社长、总编辑宁恢说，“吸引鼓励广大青少年学习党史，从中汲取丰富营养，把实现中华民族伟大复兴的接力棒一代代传下去，这是《读者》杂志需要承担的社会责任。”

在策划编辑特刊的过程中，《读者》编辑部将重视青少年群体这一思路贯穿始终，用好故事赓续党的精神血脉。“《读者》擅长讲故事，故事最能打动人心。特刊选取真实感人的故事，将党史和党的理想信念教育渗透于故事和人物的经历中。”周广挥说。

特刊以时间为经，以中国共产党的精神谱系为纬，讲述英雄奋斗故事，解读党的精神谱系。特刊选取长征精神、“两弹一星”精神、抗疫精神、脱贫攻坚精神等极具代表性的精神，讲述一代又一代优秀共产党人追梦前行的奋斗故事，把苦难辉煌的过去、日新月异的现在、光明宏大的未来贯通起来。此外，特刊设计了4个美术专题，选用了300余幅资料图片，以图文并茂的方式呈现百年党史。

“选取稿件时，编辑从新华社、《求是》杂志、《光明日报》、《解放军报》等权威媒体中寻找符合主题的文章，在数万篇稿件中确定了70篇极具代表性的文章。同时，我们把握‘真实与鲜活’的原则，查史料、校措辞，保持高度严谨。”周广挥说。特刊经过两轮选题论证和三轮选稿，并聘请甘肃省委党校的权威专家进行专业审读，保证了特刊的高品质、高水准。

“我们重点选取对青少年有感召力的故事，例如《为什么需要中国女排》《吃一口炒面，抓一把雪》《敦煌的女儿》《铁血青春里的硬功夫》等。故事中的这些英雄，对青少年来说就是鲜活的榜样，没有说教的色彩，每一篇都适合青少年阅读。”周广挥说，“这些故事首先打动了我们，很多稿样都被编校人员的泪水打湿。作为责任编辑，我希望把它们分享给更多的读者。”

特刊一经面世，就受到读者的热烈欢迎。一个月之内加印两次，一度脱销，累计售卖7万余册，销售覆盖全国各地。兰州大学、甘肃农业大学、天津美术学院等高校争相采购，将特刊作为党史学习教育的指定学习教材。

周广挥还记得，一位天津的高中生读者来电分享阅读特刊时的激动心情：她拿到特刊后爱不释手，以至于错过了晚饭时间，在读到英雄故事时潸然泪下……特刊上市后，编辑部时常收到读者的邮件和电话，分享自己在阅读特刊时收获的感动。

《读者》杂志从2021年第5期起开设“奋斗百年路 启航新征程”专栏，截至2021年第24期，专栏已刊发《不凡之年的青春答卷》《芳华无悔》等文章31篇。此外，读者杂志社在《读者》（校园版）开设专栏、专题，刊载原创文章或摘编主题文章，同时利用《读者》官方微信公众号和官方抖音号，多平台、多渠道向青少年传播党史。

“触动心灵的教育，才是有效的教育。”宁恢说，“用故事坚定信念信仰，凝聚前行力量。这些文章以润物细无声的方式将中国共产党的精神谱系贯穿其中，成为党史学习教育中生动、鲜活的教材。” （记者 王冰雅 宋喜群）

(责编：温璐、薄晨棣)