人民网北京1月26日电 （记者孙竞、郝孟佳）近日，国务院办公厅转发了教育部等部门《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》（以下简称“特教提升计划”），提出到2025年适龄残疾儿童义务教育入学率达到97%。教育部有关负责人表示，普及残疾儿童义务教育是重中之重，要切实保障残疾儿童平等接受教育的权利，做到有教无类。

该负责人介绍，“特教提升计划”对持续提高残疾儿童义务教育普及水平提出具体举措：一是建立健全学校随班就读工作长效机制，确保适龄残疾儿童应随尽随、就近就便优先入学。二是加强特殊教育学校建设，增加有效学位供给，鼓励20万人口以上的县（市、区）办好一所达到标准的特殊教育学校。合理布局孤独症儿童特殊教育学校，鼓励省会城市、计划单列市及较大城市建设孤独症儿童特殊教育学校。三是健全送教上门制度，推动各省（区、市）完善送教上门服务标准，科学认定服务对象，规范送教上门形式和内容，加强送教服务过程管理，提高送教服务工作质量，能够入校就读的残疾儿童不纳入送教上门范围。

目前，残疾儿童青少年对学前教育和高中以上阶段教育的需求日益增加。教育部有关负责人表示，“特教提升计划”在巩固义务教育阶段已有成果的基础上，提出加快向学前和高中以上阶段两端延伸，拓展学段服务。

记者注意到，“特教提升计划”提出，通过普通幼儿园接收残疾儿童就近入园随班就读，在特殊教育学校、有条件的儿童福利机构等增设学前部或附设幼儿园以及设置专门的特殊教育幼儿园（班）等多种方式为残疾儿童提供学前教育。

在高中学段方面，将着力发展以职业教育为主的高中阶段特殊教育，支持普通职业学校和普通高中接收残疾学生随班就读，推动特殊教育学校增设职教部（班），鼓励普通中等职业学校增设特教部（班），到2025年实现每个地级市（州）和有条件的县（市、区）都有一个残疾人中等职业教育部（班），在每个省（区、市）至少办好一所残疾人中等职业学校和盲、聋高中（部）。

“特教提升计划”同时提出，稳步发展高等特殊教育，加强高校特殊教育学院建设，增设适合残疾学生就读的相关专业，完善残疾学生就读普通高校措施。支持普通高校、开放大学、成人高校等面向残疾人开展继续教育，畅通和完善残疾人终身学习通道。

“特殊教育对象复杂、差异显著，施教难度大、教育成本高，需要坚持特教特办，加强条件保障，在普惠政策基础上给予特别扶持，提升支撑能力，补齐发展短板。”该负责人介绍，“特教提升计划”在改善特殊教育办学条件、加大财政投入力度、加强教师队伍建设方面提出了具体要求。

根据“特教提升计划”，到2025年，特殊教育学校和随班就读残疾学生生均预算内公用经费标准将提高至每生每年7000元以上。落实学前、高中阶段生均拨款政策，继续向特殊教育倾斜，继续对家庭经济困难的残疾学生实行高中阶段免费教育，确保家庭经济困难残疾学生优先获得资助。推动师范类专业开设特殊教育课程内容，落实特殊教育教师津贴标准，保障特殊教育教师待遇，吸引优秀人才从事特殊教育事业。

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