人民网北京1月25日电 （记者郝孟佳、孙竞）近日，国务院办公厅转发教育部等部门《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》（以下简称“特教提升计划”），部署各地加快推进特殊教育高质量发展。

“特教提升计划”提出，到2025年高质量特殊教育体系初步建立，普及程度显著提高，适龄残疾儿童义务教育入学率达到97%；教育质量全面提升，课程教材体系进一步完善，教育模式更加多样，课程教学改革不断深化，融合教育全面推进；保障机制进一步完善，特殊教育经费保障水平逐步提高，教师队伍建设不断加强，专业水平、待遇保障进一步提升。

教育部有关负责人指出，过去五年我国特殊教育普及水平实现较大发展，残疾儿童义务教育入学率达95%以上，但目前我国特殊教育仍处于发展的初级阶段，普及基础仍比较薄弱，中西部及边远、农村地区残疾儿童少年义务教育普及水平还较低。

为此，“特教提升计划”明确了三大任务举措：一是拓展学段服务，加快健全特殊教育体系，持续提高残疾儿童义务教育普及水平，提升特殊教育学位供给和服务能力，在巩固义务教育阶段特殊教育普及成果的基础上，推进非义务教育阶段特殊教育发展，增加各学段残疾儿童青少年的入学机会。二是推进融合教育，全面提高特殊教育质量，推动普通教育、职业教育、医疗康复及信息技术与特殊教育进一步深度融合，推动结对帮扶共建、集团化融合办学，研制义务教育阶段融合教育教学指南，开展融合教育示范区示范校创建，完善特殊教育办学质量评价指标体系，促进普特融合高质量发展。三是提升支撑能力，不断完善特殊教育保障机制，改善办学条件，加强特殊教育学校标准化、校园无障碍环境和特殊教育资源中心建设，巩固完善经费投入机制，到2025年将义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准提高至每生每年7000元以上，强化特殊教育教师队伍建设，整体提高教师专业素养。

“‘十四五’期间，特殊教育发展的第一要务是将已取得的工作成果巩固下来，以县（区）为单位健全残疾儿童招生入学联动工作机制，依据有关标准做好全面规范评估，适宜安置每一名残疾儿童，切实保障残疾儿童平等接受教育的权利，做到有教无类，促进他们共享社会发展成果。”教育部有关负责人说。

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