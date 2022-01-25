人民网北京1月25日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从北京大学获悉，近日，北大学子收到了一封来自太空的回信，发出地是中国空间站，寄信人是正在浩瀚太空“出差”的航天员、北京大学学生王亚平。不少网友表示：羡慕了！

回信内容。图片来源：北京大学

“2022年将是充满希望的一年。此刻，星空与未名湖共同熠耀闪烁。”王亚平通过视频向北大学子回信表示，“我们对北大、对祖国的热爱与眷恋，也从未有时差。”

公开资料显示，王亚平2014年至2016年就读于北京大学新闻与传播学院，获硕士学位。目前在北京大学心理与认知科学学院攻读博士学位。

记者了解到，2021年到2022年的“跨年”时刻，王亚平与乘组同事在宇宙度过了一个特殊的元旦。辞旧迎新之际，北大融媒体学生记者团给王亚平写了一封信，“远呈”宇宙表达牵挂、憧憬与深情。

神舟十三号航天员乘组。图片来源：中国载人航天工程网

王亚平在信中回忆，2021年，自己和航天员翟志刚、叶光富执行神舟十三号飞行任务，在空间站顺利执行了在轨医学检查、空间实（试）验、在轨训练、“天宫课堂”首次太空授课和两次出舱工作。“星空浩瀚璀璨，我们将探索广阔宇宙的更多可能。”

王亚平表示，宇宙瑰奇，亘古兆载。神舟十三号航天员乘组全体人员，深深为你们、为北大、为祖国骄傲，并致以最诚挚和热切的祝福。祝愿大家2022年履践致远，学业有成！

收到这封来自遥远太空的回信，北大学子们感到激动又欣喜。北大公共卫生学院2018级本科生王静宇说：“今日的我们身在北大，在各自的领域上下求索。博观而约取，厚积而薄发。我们将以他们为榜样，脚踏实地，勇敢探索，摘下自己梦寐以求的星辰。”

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