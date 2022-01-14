人民网北京1月14日电 （记者孙竞、李依环）1月11日，清华大学艺教中心新年联欢会上，一个“神秘”的节目，勾起了观众的好奇心。当穿着蓝色工作服的邢国芹坐在钢琴琴凳上的那一刻，灯光亮起，全场爆发掌声。一曲《我的中国心》终了，观众席上再次掌声雷动。

从没学过钢琴，不识乐谱，也不懂乐理……55岁的清华大学保洁阿姨邢国芹却因为这一次演出，在校园里火了。邢国芹说：“联欢会前三天突然接到通知，说希望我去表演节目。我很惊喜，也很忐忑。表演的时候很紧张，手指头都在抖。”

虽然没有花式技巧，弹得也并不专业，但是邢国芹却收获了现场最热烈的掌声。“我弹琴的时候，台下的老师和同学们就很安静地听着，后来我弹完，他们就一直鼓掌，我真是太激动了！”

邢国芹在弹奏钢琴。清华大学供图

今年是邢国芹在清华工作的第8个年头。回想第一天走进清华大学，第一次见到“钢琴”这个乐器，邢国芹依然难掩激动。“当时我就想，哇，这就是钢琴吗？竟然有这样的动静！可真是太好听了……”

由于常年在艺教中心从事保洁工作，音乐每天都在耳边萦绕，邢国芹耳濡目染。偶尔经过教室门口时，邢国芹都忍不住看一眼师生们上课或排练，心中也默默燃起了音乐的梦想。

在征得学校同意后，走廊角落里一架因长期未用、没有特地请人来调音的“走音”钢琴，成了邢国芹的“宝贝”。一天的工作结束，邢国芹就会来到这片“小天地”，给自己的身心放个假，尽情徜徉在音乐的世界里。虽然下班后的点滴时间并不多，但是她的钢琴梦想就此开始一点点实现了。

邢国芹告诉记者，在练琴时，每一个音符都是她借由自己的哼唱调“试”出来。“歌曲里这句感情充沛，我就加点重音。歌停顿了，我也停顿。前奏、间奏也是凭我自己的感觉加的。”

一开始，邢国芹看到别人弹琴左右手并用，有些摸不着头绪。后来，她主动请教，知道了可以一手旋律，一手和弦。“咬咬牙自己加上了左手，实在不懂，就慢慢摸索着，听着舒服就行。”弹钢琴于邢国芹而言，是自由的，是随心的。错了就再来，今天弹得不好，明天继续练。没有压力，只有轻松愉快。

邢国芹说，她弹的都是平时喜欢听的歌曲。这次选择《我的中国心》上台表演，也满含她对祖国的热爱。“疫情让我更深刻感受到了国家和人民的力量，我想用这首歌，表达自己的感激和自豪。”

邢国芹在从事保洁工作。清华大学供图

邢国芹坦言，她最想对同龄的人说，自身爱好和年龄没什么关系，做喜欢的事，永远都不晚。而对于年轻人，邢国芹鼓励他们：“趁着年轻，想学什么就去学，一定不要留下遗憾。”

今年寒假，邢国芹还会坚守在清华园。最近，她刚刚学习弹奏了一首《妈妈的吻》。镜头前，她一边弹琴，一边轻轻哼唱“在那遥远的小山村，小呀小山村，我那亲爱的妈妈，已白发鬓鬓……”她说，这是送给远方女儿的一份挂念……

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