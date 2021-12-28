人民网北京12月28日电 （记者孙竞、李依环）今天下午，教育部召开新闻发布会，介绍高校毕业生就业工作相关情况。教育部高校学生司司长王辉表示，2022届高校毕业生规模预计1076万人，同比增加167万，规模和增量均创历史新高。当前高校毕业生就业形势依然严峻复杂。

王辉指出，当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，这些压力会对就业产生影响。疫情对就业的影响仍在持续，当前部分行业和企业生产经营还未恢复到疫情前水平。就业市场用人需求还存在不确定性，部分中小企业扩大吸纳就业的能力下降，散发疫情对校园招聘活动产生不利影响。此外，就业的结构性矛盾尚未得到根本缓解。存在“就业难”与“招人难”并存的现象，不同专业、行业和地区间用人需求差异较大。这些都是当前高校毕业生就业面临的困难和挑战。

王辉介绍，为全力确保2022届高校毕业生就业局势稳定，教育部启动实施了“2022届全国普通高校毕业生就业创业促进行动”，相关就业工作正在有序推进。

一是各地各高校正在全面推进落实工作部署。31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，都已采取召开省级就业工作会议、印发就业政策文件、召开大型专场招聘活动等方式，全面推动2022届高校毕业生就业工作。

二是组织开展“校园招聘月”系列活动。持续开展“24365校园招聘服务”，教育部大学生就业网会同12家社会招聘机构已累计发布岗位信息近2156万条；会同有关部门直接举办专场网络招聘活动10场，累计提供各类岗位80多万个；各地各高校已为2022届高校毕业生举办校园招聘活动4万多场，累计提供岗位信息近2000万条。

三是组织开展重点群体就业能力培训。在财政部大力支持下，教育部启动实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划——全国高校毕业生就业能力培训项目”，通过线上线下就业能力培训，帮助参训学生增强求职信心、提升就业竞争力。目前，“宏志助航计划”已开展线下培训4万余人。

四是组织实施供需对接就业育人活动。教育部启动实施“供需对接就业育人项目”，围绕定向人才培养培训、就业实践实习基地建设、人力资源提升等方面，推动校企合作，深化就业与培养有机联动、人才供需有效对接。经过前期征集审核，教育部汇总发布了281家用人单位的2804个项目指南，目前正在开展校企网络对接洽谈。同时，还举办了“全国中小企业人才供需对接”活动，已有1000余所高校、2800多家中小企业参与对接。

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