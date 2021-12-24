人民网北京12月24日电（记者李依环） 日前，以“建党百年与中国青少年发展”为主题的第十七届中国青少年发展论坛在北京举办。

共青团中央书记处书记傅振邦出席开幕式并致词。傅振邦指出，党始终把青年视为国家的未来，民族的希望，始终代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年，始终把青少年工作作为一项极端重要的工作来抓。党的百年奋斗为青少年成长发展奠定了根本的政治基础，铸牢了坚实的思想基础，创造了充足的物质基础，建立了完备的组织基础。在党的引领和感召下，一代代青年把青春奋斗融入党和人民事业，成为实现中华民族伟大复兴的先锋力量。历史和现实充分证明，党的事业离不开青年，百年来党取得的所有成就都凝聚着青年的热情和奉献；青年成长更离不开党，党的领导始终是青年成长奋斗的最坚实依靠和最根本保证。

傅振邦表示，青少年工作政治要求高，专业性很强，需要强有力的青少年研究学术支撑。广大青少年研究工作者要深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，更好坚持价值导向，体现政治性，更好坚持青年导向，体现青春味，更好坚持实践导向，体现贡献度，努力将研究成果更多转化为青少年工作中的具体实践和法规政策。

开幕式上，全国政协文化文史和学习委员会副主任叶小文、中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长张斌分别发表题为“中国强起来的文化力量”和“中国经济的结构转型”的主旨演讲。在分论坛环节，来自全国各地的专家学者们围绕“党的十九届六中全会精神与青年发展”“建党百年来我国青年运动与青年发展”“‘十四五’时期我国青少年发展的新机遇与新挑战”和“《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》与少先队事业创新”等4个专题展开深入研讨。

据悉，本届论坛由中国青少年研究中心、中央团校、中国青少年研究会共同主办，收到参会论文近200篇，来自全国相关领域的专家学者及青少年工作者800余人通过现场或线上方式参会。

(责编：李依环、秦华)