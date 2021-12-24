人民网北京12月24日电 参观校史馆、再读先辈手迹、“续写”校史上的书信......近日，中国石油大学（华东）档案馆联合师生党支部举行“书信里的家国情怀”主题党日系列活动，师生共同回顾学习原北京石油学院副院长曹本熹与妻子的信件、中国工程院院士时铭显指导学生的信件等校史里的书信。

“把爱情献给你，把一生献给祖国。”在学校档案馆留存的曹本熹写给妻子的150余封信中，字里行间无不流露出对祖国石油事业的一片赤诚。“从校园走向荒漠，助推国家第一颗原子弹、氢弹成功爆炸，解决朝鲜战争用油混乱问题，曹本熹的个人事迹化为老一辈石大人为祖国能源事业献身的决心。”在曹本熹塑像前，校史馆讲解员马梦华深情说道。

“听党召唤，党需要我们到哪去我们就到哪去奋斗。”在分享恩师时铭显的信件时，退休教授、博士生导师金有海内心感慨万千。发言中，金有海勉励青年学子继承老一辈石大人的优秀品质，把个人小我融入时代发展洪流的大我之中。

“作为新时代青年，我愿在石油领域不懈耕耘并为此奋斗终生！” “作为石油领域的一份子，我们要怀揣热情和奋进之心，立志要为祖国的能源事业贡献属于我的一份力量。”活动当天，参会的党员学生受到感召，也纷纷写下一封封书信，表达自己为祖国能源事业奋斗终生的信念和志向。（李依环、张大宇、丁元贺 ）

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