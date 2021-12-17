人民网成都12月17日电 （唐宋）由人民日报社指导，中国高等教育学会学术支持，人民网、中共四川省委教育工委、四川省教育厅、成都市人民政府联合主办的人民网2021大学校长论坛17日在四川成都举行，中国科学院院士、兰州大学校长严纯华出席论坛并进行主旨发言。

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