胡印斌

原标题：“招聘不限毕业院校”能否带来职教春天

近日，人社部印发《关于职业院校毕业生参加事业单位公开招聘有关问题的通知》。通知要求，事业单位公开招聘要树立正确的选人用人理念，破除唯名校、唯学历的用人导向，建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制。不得将毕业院校、国（境）外学习经历、学习方式作为限制性条件，切实维护、保障职业院校毕业生参加事业单位公开招聘的合法权益和平等竞争机会。

这一通知引发热烈解读。不少人认为，此举释放出支持职业教育发展的明确信号，将有效拓宽职校生的就业道路，帮助他们打开事业单位的大门。这也体现了不拘一格、人尽其才的选人用人标准。

确乎如此，重视职业教育就应该拿出实招、啃下硬骨头，打通出口进而传递给前端以美好的愿景。不然，若总是口头强调职业教育重要，而职校学生却在最重要的求职就业问题上被迎头堵截，就难言“职业教育的春天到了”。

此次人社部明确要求各地在事业单位招聘中破除唯名校、唯学历的用人导向，给职校生以机会，鼓励引导职校生投身乡村振兴事业，同等享受艰苦边远地区基层事业单位公开招聘倾斜政策，无疑是一次用人政策的重大改革。

不过，也应该看到，做到“招聘不限毕业院校”，只是实现就业公平第一步。从现实看，要真正做到对职业教育“一视同仁”“不拘一格”，仍有很长的路要走。

一者，人社部的通知能否在各地、各部门落地落实，需要时间，也需要主事者观念的改变。从以往诸多改革的实践看，有时一纸通知并不能使“大门洞开”。有了相关政策，或者说政策为职校生开了口子，接下来，需要的是尽快转换成用人单位的自觉意识与刚性规则，体现到招人用人的实际行动中。而这，显然要困难得多。需要胆识，更需要魄力。

再者，政府机关、事业单位乃至企业为什么热衷于名校、高学历？这里边当然不排除有面子问题，单位能够招到众多高学历人才，也是其实力和吸引力的体现。但除此之外，也应该承认，高学历人才仍有其自身优势。从现有学科设置、培养目标、评价标准等诸多方面看，旨在养成“专才”的职校生，从整体竞争力上看，仍与名校甚至是普通高校的毕业生有差距，这也是一种基本现实。

无视这些，无视能力提升，只是空泛地喊平等，并无意义。换言之，名校生、高学历人才在职场受宠，似乎也并不违背以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制。

还有，从目前的教育管理效果看，职业院校的教育质量、人才培养模式，也有待进一步提升。如何让职业教育跟得上政策善待，跟得上社会期待，跟得上时代前进的节拍，恐怕还需要相关从业者、主管部门下大力气。要让家长、学生和社会明白：大家选择职校，不是无奈，而是一种主动作为。

社会公平是社会进步的基石和前提，不拘一格使用人才是重要体现。唯其如此，才会实现人才奔涌、事业繁荣。

胡印斌 来源：中国青年报

(责编：熊旭、于子青)