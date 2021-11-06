赵清源

原标题：大学的好坏并非“排行榜”说了算

最近，2022QS亚洲地区大学排行榜单发布。5所中国大陆院校上榜前10，依次为北京大学排行第2、清华大学第5、浙江大学第6、复旦大学第7，上海交通大学第10名。其中，北京大学的排行较去年上升了5位，清华大学下降3位。（正观新闻11月3日）

大学排行自诞生以来，各式各样，五花八门，层出不穷。一般认为，大学排行起源于美国。1983年，《美国新闻与世界报道》依据“学术声誉”（当时唯一的指标）对全美1308位大学校长开展市场问卷调查，发布的“美国最好大学”，旨在帮助有志上大学的学生作出信息充分的选择，具有为消费者服务的初始立场。随后，中国、德国、加拿大、日本相继推出大学排行榜。由于这些大学排行中欧洲国家上榜大学较少，加之有过于侧重学术研究而忽视教学质量、国际化水平和创新意识等因素的倾向，因此，欧盟从2013年起推出了基于欧洲评判标准的世界大学排行榜。目前，较具世界影响力的有软科世界大学学术排行、泰晤士高等教育世界大学排行、QS世界大学排行等。

对大学进行排名，本来并非坏事，可以在一定程度上帮助大学了解自身的优势和不足，但学校的好坏，却不是简单的“排行”就能认定。因为，优质的学校不一定是“好”的大学。以现代教育的眼光来看，烽火硝烟中的西南联大很难冠之以“优质”之名，但是其仍然可以被认为是“好”的大学。由德国洪堡所创办的柏林大学，建成于1809年，培养了许多优秀的科学家、哲学家，爱因斯坦、黑格尔、叔本华都曾在此任教，但是，由于德国的大学使用德语进行教学与研究，所以无缘大学排行榜榜单前列。

大学承担的使命是多元而复杂的，因此，对大学的评价也应基于多维度的综合审视。大学的主要职责是培养治理未来社会、促进社会发展的下一代，研究解决当前的科学、工业和技术、社会福祉等问题，使社会更加美好。目前，主流的世界大学评价体系对定量指标过于倚重，对科研过度关注，狭隘化了大学的传统使命，绑架了院校个性化发展机会，加剧了知识量产、校际攀比，甚至国际竞争运动，同时也一定程度上导致大学教学和社会服务等功能的边缘化。这进一步造成评价“盲区”的扩大，大学场域中的许多元素，如学术自由、人文追求、思想启迪等，无法被量化。

长远来看，大学评价需要跳出排行思维，避免将鲜活生动、富有内在精神气质的大学，机械地外化为空泛的符码和没有灵魂的数字。如果不能超越排行思维，使用创新性的评价指标也只能是“旧瓶装新酒”式的做法，难以真正促进大学的发展。大学评价需要社会的关注和支持，市场的投入与反馈，政府的推动与协调。对此，我们还需要更新评价理念，完善评价标准，丰富评价内容和方法。

赵清源 来源：中国青年报

(责编：熊旭、于子青)