原标题：世界百强学府 2022年香港理工大学本科课程内地招生计划启动

香港理工大学由11月1日开始启动2022/23学年本科课程内地招生计划，应届高考生留意，现在可通过理大官网申请。

校园实拍。香港理工大学供图

本科课程：跨学科知识 培养人工智能及创意思维

由2022/23学年起，理大优化了本科课程，大部分课程均会转为学系组合课程，让学生获得跨学科知识、培养创意思维。新安排也让学生可以有更充裕的时间了解自己的兴趣和志向，在主修学科方面作合适的选择。

另外，理大紧跟社会行业发展趋势，加入“人工智能和数据分析”及“创新及创业”两大新元素，成为大学核心课程的一部分。在学系组合课程的新模式下，“人工智能和数据分析”和“创新及创业”亦可作为副主修 。

新计划：推出“本科生科研计划”

除了优化本科课程，理大还推出了“本科生科研计划”，让同学们透过研究工作提高逻辑、创意思维能力。学生可以个人或小组形式提交申请，每个获批项目可得到的资助总额。除了研究资助外，理大亦会为参与的学生提供研究指导等支持，而参加的同学更可获优先分配宿位，入住理大何文田学生宿舍的“科创书院”、参与不同的主题的研讨会及驻院研究员的分享会等，提升科研能力。

招生政策

理大是经教育部批准在内地自行接受考生报名、招生的香港高校之一。各省市不设招生名额上限，择优录取。入学要求如下：在应届高考获得优异的成绩及英语成绩良好；如在认可学科竞赛中获省级一等奖或以上的成绩，可获得优先面试选拔资格；如在其他非学术领域有出色的表现，亦有机会获得录取；个别课程要求申请人提交作品集、附加文件或参加面试，作为考虑录取的参考。

学生交流。香港理工大学供图

为优秀同学预留奖学金

如果同学的高考成绩优秀, 将有机会获得理大颁发入学奖学金, 不需要另外做出申请，只要报名就可以。

招生及录取流程表：2021年11月1日: 开始接受报读申请 ；2022年6月初：全国普通高等学校统一招生考试 ；2022年6月15日早上09:00内地招生计划申请截止；2022年6月下旬 公布全国普通高等学校统一招生考试成绩；2022年7月初理大公布录取名单 。

科学实验。香港理工大学供图

内地招生说明会

理大本科课程首场说明会将于11月5日在线上举行，理大环球事务总监及建设管理讲座教授沈岐平将为考生介绍理大的最新概况。包括大学排名、特色教育及宿舍生活等信息。考生可关注香港理工大学招生信平台微信公众号，以获取最新招生资料。（作者杨钧喆）

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)