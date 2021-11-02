原标题：网络游戏的“代练江湖”

曾经从一个普通网游玩家变成网游大神，生于1999年的河北张家口小伙王杰（化名）最擅长的位置是“狙击手”。而如今，这位大家眼中的“狙神”已风光不再。

在江苏省张家港市看守所讯问室内，皮肤黝黑、相貌英俊的王杰穿着黄色看守所服、戴着手铐，隔着厚厚的玻璃与铁窗，向中青报·中青网记者讲述了那个曾让他疯狂的网游虚拟世界。

2012年起，多款网络热门枪战游戏进入了王杰的生活。那些“枪法精准”“枪枪爆头”的网游大神成了他的偶像。“我周围的朋友都在讨论游戏与大神们帅气的操作”。

紧张刺激的网络游戏让王杰心动不已，他开始频繁出入黑网吧，为了训练技术，甚至整日整夜地打游戏。

父母曾劝说王杰不要沉迷网络游戏，当时正在上初中的他与父母发生了多次争吵。

初中毕业后，王杰在父母的安排下进入技校学习电工技术。他曾短暂地在工厂打过零工，可枯燥无聊的工作和生活令他不满。

在游戏的虚拟世界里，王杰收获了满足感与存在感。“打了几年游戏，我的技术大有提高，在游戏里是枪王段位。”他也逐渐成了网络游戏迷眼中的大神玩家。

2016年，王杰进入一个代练交流微信群。王杰介绍，代练交流群只能由群内的资深代练邀请后才能加入，群内大概有三四百人，都是游戏代练。

一名资深代练在打游戏时发现了王杰的“游戏天赋”，邀请他入群。实际上，在生活中，王杰与这些代练们压根儿不认识。

“原来打游戏也能挣钱。”王杰发现，只要帮助客户用他们所提供的账号打游戏，每赢一把排位赛都可以挣到十几元。

在许多“同行”的帮助下，王杰添加了十几个客户群，群内每天都有源源不断的订单，他需要和其他代练抢单子。“感觉有点像滴滴司机，有单子来了，就接下来。”王杰说。

“我一般是白天休息，晚上10点以后上号，打到第二天凌晨。”王杰说，遇到有客户要求代打“刀战”“生化模式”等自己不太想玩的模式时，他就会将单子发到代练交流群内。“按行内的规矩，我们一般会和接受单子的代练五五分账”。

代练们还需要会“做广告”。最好的广告就是不论大号、小号都有省服、甚至国服排名。为了显示技术水平高、增加订单数量，王杰有时也会选择在网上购买大神账号，充当自己的账号来“做广告”。

2019年春节，王杰在微信上购买了一个价值3000元的账号。卖主称，账号是“枪王”段位，且有数十款珍贵的皮肤与武器。但在付款后，王杰却迟迟没有拿到账号。这时，他才意识到被骗了。

“这种事情很普遍。”王杰介绍，在游戏账号交易平台上，账号价格普遍偏贵。因此，圈内人都会选择在微信里寻找卖家进行交易。但这样风险极高，如果买卖双方不信任，就会找“保人”。

所谓的“保人”，通常是业内人气极高的代练或者是游戏中的大神。王杰也当过几回“保人”。

“现实生活中大家根本不碰面，所谓的‘保人’也没法担保交易一定安全。就算交易失败，他也不用承担任何后果。”王杰说。

被骗后，王杰心情郁闷。在与朋友打牌、喝酒时，王杰提起此事。朋友们告诉他，你在圈子里这么大的名气，也可以用这种方式“搞钱”。他们被骗了也没什么办法，没办法报警。

王杰发现，每日辛苦“上夜班”，一个月也就能挣4000元。但如果“骗号”，“一晚顶上一个月的收入”。

凭着在网游世界里的名气，王杰谎称卖号，等对方打钱后他就消失。心思灵活的他发现，这种行骗方式可信度低，网友一般不会轻易转账。一个月下来，他也只“赚”了几百元。

随后，王杰换了一种方式。他用小号先发布卖号的消息，引起一定的关注度后，使用自己的“大神号”充当“保人”。“保人”会对买家说：“你先把钱打给我，等他这边给号了，我再把钱给他。如果他骗你，我就不会给他钱。这样对双方都有保障。”

转变方式后，王杰屡屡得手，最多一次骗了6000元。“买家都认为这样更安全，其实在网络世界中，你根本不知道对方是谁。”王杰说。

如今，王杰在看守所已待了5个多月。他大腿上文着的龙非常显眼，“是小学时候文的，当时爸妈知道后打了我一顿”。提起父母，王杰的眼神突然黯淡下去：“现在我们经常通信，出去后，我一定回家，跟他们说声对不起。”

王杰说：“我还是喜欢游戏，但是不会再打了。出去以后，我就好好找个工作。”

张家港市人民检察院检察官李晓燕表示，相关部门应坚决打击“网络游戏诈骗”等在网络世界中存在的违法行为。在网络游戏中，青少年要理性消费，尽量不要购买虚拟游戏产品，遇到问题要及时与家人、老师、朋友联系。如果上当了，应及时报警。（记者 李超）

(责编：张志翔(实习生)、李依环)