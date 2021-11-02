近日，第十一届和第十二届纽黑文学派国际学术会议采取线上和线下平行会议模式举办，据了解，此次会议由浙江大学国际战略与法律研究院、浙江大学光华法学院、耶鲁大学法学院和杜兰大学法学院联合主办。与会专家学者就纽黑文学派与当代国际法前沿和热点问题展开深入交流和讨论。

浙江大学国际战略与法律研究院院长王贵国忆及十几年前会议在香港举办之初，亚洲学界对于纽黑文学派尚知之较少，通过十几年的不懈努力，纽黑文学派的影响已经非常广泛，现在纽黑文学派的主张已经得到了世界的普遍接受，与中华传统文化也非常契合，早已植根于中国社会，从而使得在中国举办纽黑文学派与国际法国际会议顺理成章、相当自然。

围绕国际法的相关话题，耶鲁大学法学院McDougal讲席教授W.Michael Reisman表示疫情引发我们对于社会和世界的重新思考，这其中也包括了对法律秩序的思考。王贵国指出纽黑文学派对于解决当今世界共同面对的诸多问题具有现实意义，其所蕴含的决策制定程序，对提升国内法治和国际法治具有重要指导意义。吉林大学法学院院长何志鹏发表了国际法的中国视角为主题的演讲，北京理工大学教授洪延青的演讲围绕中国数据安全法和个人信息保护法，阐释了“安全”在数据保护领域的意义，中国人民大学法学院助理教授朱颖探讨了国际投资法与环境法之间的关系。

针对当前国际形势，中国人民大学法学院教授石静霞就当前世贸组织的危机提出具体建议，上海对外经贸大学法学院院长张庆麟分析了投资者-东道国争端解决机制并提出改革建议，清华大学法学院教授杨国华就世贸组织在中美关系中扮演的角色发表了见解与评论。

本届纽黑文会议还在浙江大学特设学生论坛，给予学生以国际化展示平台。学生论坛围绕国际战略与法律前沿问题展开，分为国际投资与贸易、争端解决与国际公法问题研讨、法律与新科技三个主题。

回忆纽黑文学派国际学术会议的历程与初心，王贵国对所有与会专家、学者表示了感谢。他说：“此次会议中，线上线下六十余位学者深入对话碰撞，探讨了诸多重要的前沿问题，而这正是纽黑文学派国际会议的意义所在。”

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