原标题：高校博物馆：让沉睡的资料活起来

中国传媒大学传媒博物馆。蒋多摄/光明图片

中国传媒大学传媒博物馆。蒋多摄/光明图片

山东大学博物馆文物展厅。资料图片

海南师范大学海龟救助站的志愿者，在该校龟鳖博物馆内向小朋友介绍海龟、淡水龟等龟鳖类动物知识，宣传环保理念。新华社发

刚过去的十一长假，清华大学艺术博物馆以其“华夏之华——山西古代文明精粹”“栋梁——梁思成诞辰一百二十周年文献展”等精品展览成为热门打卡地。在校园游的参观点中，高校博物馆正受到越来越多游客的青睐。我国高校博物馆的发展现状如何？参观高校博物馆有哪些独特之处？记者进行了采访。

1、高校博物馆收藏优势在哪

走进北京航空航天大学航空航天博物馆，仿佛置身航空航天发展的时光隧道。该馆前身为北京航空馆，成立于1985年，在北航飞机结构陈列室、飞机机库基础上扩建而成。2013年，北航争取财政部、文化部投入经费进行整修后面向社会开放。

“展品的收藏来自学科建设经费，科研成果的边缘效应。”为了收集藏品，北京航空航天馆原馆长韩国军不仅成了学校实验设备处的常客，更常跑去各个院系搜罗宝贝。“当年，北航电子工程系有一套F-86‘佩刀’战机的机载雷达，整整12箱零件，系里没地儿要处理掉，我赶紧跑去要了来，现在这套设备国内恐怕没有第二家了。”韩国军说，“博物馆的藏品，都是伴随着学科的发展，通过一代代积累，凝聚了很多前辈的心血。实验废弃的发动机、淘汰的风洞、暂时无处存放的机体，只要院系许可，我们都会琢磨着拿来丰富馆藏。”

山东大学博物馆从该校考古学系文物标本室发展而来，以出土文物收藏见长。1972年，山东大学考古系田野实习开始参与考古现场发掘，不断出土文物标本，1995年正式建馆，2018年在济南、青岛两地办馆。山东大学博物馆副馆长肖贵田说：“本馆文物藏品绝大部分来自考古专业师生田野实习发掘出土的教学标本，也有少量征集品和捐赠品，另外藏有大量动物教学标本。经多年积累，现存藏品有能力把公元前8000年到近现代的山东历史串联起来，出土文物不仅可以印证，而且可以重构齐鲁文明史。”

“相对来说，高校博物馆起初都是围绕教学科研建设的，没有科普功能，教学之余做一些公共服务。北京中医药大学博物馆每年都有采购标本的经费补充藏品，但多数高校并没有专项收藏经费。中国地质博物馆前身隶属于地院实验室，中国农业大学博物馆的生物资源一定比科技馆强，虽然展览的形式、手段不如科技馆专业，但资源禀赋、人才储备都很强。”韩国军介绍，北航收藏的“鹞式”垂直起降战机当初是通过航空协会合作从英国交换而来，高校的合作渠道起到了重要作用。

“作为教育机构，高校博物馆的藏品通常与其拥有的学科和相关学术研究密切结合，许多藏品就来自于相应学科的教学科研，同时又服务于教学科研。有学科支撑的博物馆藏品，其来源相对可靠，而且有专家进行学术把关。这是高校博物馆相对于私人博物馆的优势。”清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞说。

2、高校博物馆向公众开放难在哪

据不完全统计，国内高校博物馆建设已超过300家，但“出于经费、管理等各方面的平衡和考量，高校博物馆真正做到面向公众开放的、开放程度高的却并不多”，策展人徐凌雁说。

记者了解到，让高校博物馆面向社会需要增加许多安防、消防、中控等方面投入。肖贵田介绍，山东大学青岛校区博物馆目前有15个在编员工，物业、安保等购买第三方服务，有60多人。作为教辅单位，一般的高校博物馆很难达到公立博物馆三部一室（藏品部、策展部、社教部、办公室）的组织架构。即便是规模较大、社会化运营程度较高的清华大学艺术博物馆、浙江大学艺术与考古博物馆，固定员工都不到60人，很多工作需要购买引进第三方服务。

在山东大学青岛校区博物馆，常设展览的布展经费来自青岛市财政，人员、临时展览和宣教活动及日常运行等经费由山东大学来承担。

“高校博物馆经费相对有限，除学校资金外，有的通过项目和捐赠获得一部分经费；作为非营利机构有很多机制要捋顺，成熟后一段时间才可能尝试在政策框架内进行市场经营。”肖贵田说，“高校博物馆面向社会开放后，承担了服务社会公众的职责，需要有更多的公益资金来进行补充；校地合作办馆是一种有效的运营模式，日常运行经费和人员编制方面，地方政府可以分担一部分，博物馆仍由学校自主管理，再加上高校自身资源优势，如专业水准高、学生志愿者多，如此可以形成良性的发展。”

北航曾经考虑过博物馆收费的方案，经测算每年大概可营收80万元。考虑到社会文化效益以及体制机制转设的复杂性，最终还是决定免费开放，由学校承担成本，发挥航空航天馆的爱国主义教育价值。“世界范围内，一流高校的博物馆在整体文化建设中都发挥了不可替代的作用，运营由学校的文化建设经费支出，也符合校园文化建设的要求。”韩国军说。

那么，国外一流高校的博物馆是如何运营并对公众开放的呢？韩国军介绍：“国外一流高校的博物馆日常开销通常有基金会负责，但馆的规模大多比较小，展示细节多，社会联系比较强，志愿者比较多。”

“让沉睡的资料活起来，就要立足挖掘馆藏的独特性和特质，用讲故事的叙事方式去包装，以时代视角和前沿的技术手段去呈现。”徐凌雁认为，在有限条件下，数字化博物馆建设是便于推广、利于对外传播的方式。“当下大学生已经是伴随网络环境成长起来的一代。各种新技术、新媒体的发展和应用改变了我们的认知方式和观察视角，在有条件的情况下充分利用和使用新技术是推动、提升博物馆建设水平的基础支撑。”

3、高校博物馆展览如何更有品质

与便利蜂联名的咖啡，与祥禾饽饽铺联名的中秋月饼……“清华艺博”联名款早已火出博物圈，让更多人了解到清华大学艺术博物馆及其展陈。清华艺博的文创商店不仅有“尺素情怀”“艺博大家”等系列的包、书签、纸胶带、冰箱贴等藏品文创，还会根据艺博曾经做过的主题展览推出专门文创。

“艺博主要负责选题和设计这一端，把优秀展品和藏品转化为文创产品。很多博物馆在做文创，这也成为衡量博物馆品质、活跃度的一种标尺。艺博的文创营收在疫情前的2019年达到了600万元，虽然比不了一些大馆，但也比较可观，一定程度上可以回馈博物馆建设发展。收益并非博物馆文创的出发点，文创有助于参观体验的提升、延展和延续，也就是我们所说的‘把博物馆带回家’。”杜鹏飞介绍，博物馆设有事业发展部负责供应链的建设，跟稳定可靠的第三方供应商一起做好文创的落地。

“基于收藏做好展览是最基本的，此外，博物馆也要有能力策划选题，主动讲好藏品的故事，围绕选题广泛遴选展品。高校学者的专业优势在这里就能发挥出来。”杜鹏飞说，清华艺博2019年策划的“与天久长——周秦汉唐文化与艺术特展”，调动了陕西省35家收藏机构，借用300余件展品；最近策划的“华夏之华——山西古代文明精粹”也动用了山西省十余家文博机构的近300件藏品。“博物馆在努力做好收藏、讲好藏品故事的同时，可以更主动地策划高水平展览，我们策划陕西、山西大展的着眼点，是相对完整、立体地讲述中国古代文明和古代艺术的故事。”

“社会博物馆相对规范系统完备，高校博物馆对专业知识的讲解更强。小汤山航空馆是亚洲最大的航空类博物馆，但论教学科普，就不如北航的馆。”韩国军以北航馆的机翼展览为例，“教学教具要求展示发动机、支架、功能部这些元素，我们的专家用砂轮把机翼磨开，露出蒙皮和内部的受力架构，配以历史背景，从当时的政治经济文化背景讲飞机设计，构件方案的选择，这就把爱国主义、科学素养结合起来了。把这些展示给参观的中小学生，也会激发他们的科学兴趣。”

“高校博物馆首先服务的是在校师生，其次是行业专家、社会公众，因此需要结合服务主要群体的特征展开规划、设计、布展、传播。每所大学本身就是一个独立的‘IP’(知识产权品牌)，高校的博物馆建设应与学校的‘IP’结合并借学校的‘势’需要建设者潜心研究，并落实到策展中。”徐凌雁说。（记者 刘博超）

(责编：温璐、李依环)