原标题：高水平职业技术大学如何办

【专家对谈】

1958年中职初创，1999年成为高职专科院校，2021年1月升为公办职业本科学校，只需几个时间点，便可以勾勒出河北工业职业技术大学60多年间的发展轨迹。而这所学校，也是目前国内为数不多的公办职业本科学校之一。

升为职业本科学校之后，学校在人才培养方面发生哪些变化？师资队伍和实训条件方面该如何调整？未来发展面临哪些挑战？带着这些问题，记者采访了河北工业职业技术大学总督学池云霞。

记者：从高职专科院校升为职业本科学校，学校在办学育人理念方面发生了哪些转变？

池云霞：目前，河北工业职业技术大学开设职业本科专业12个，主要围绕河北省主要支柱产业和特色行业，从今年9月份开始招收第一批职业本科学生，正式开启了本科层次人才独立培养的征程。虽然目前第一批职教本科学生才刚刚入学，但我们致力于成为高水平职业技术大学，期望学生能在四年的学习中发生较大变化，未来能有一定比例成为“大国工匠”。要想实现这一目标，必须要从人才培养全过程进行改进提升，在本科专业布局上，基于学校传统办学特色，主动对接河北省钢铁冶金、装备制造等优势产业和新一代信息通信技术、高端装备制造、新材料等重点产业；在课程体系构建上，对接先进产业链和职业岗位群所需职业能力构建系统化模块化课程体系。

记者：依照规定，在师资队伍建设方面会发生哪些变化？

池云霞：步入本科，学校人才培养规格已经上移了，在师资队伍上也要实现新突破，主要是培育具有较强应用研究能力的高层次“双师型”教师队伍。

一方面要突出高层次，在教育部公布的《本科层次职业教育专业设置管理办法（试行）》中提出，高级职称专任教师比例不低于30%，具有研究生学位专任教师比例不低于50%，具有博士研究生学位专任教师比例不低于15%。目前学校已经按照职业本科的要求配备了相应的师资力量，队伍结构、学历层次都有提升。

另一方面，与教师队伍密切相关的是学校的实训条件。我认为，实训基地必须真正做到既能教学又能技术研发，既能社会服务又能参加大赛。原来我们更多是“练”的层面，“研”的层面弱一点，学校正通过加大资金投入力度在技术研发方面发力，纯教学型实训基地正在被教学科研型实训基地所取代。我们常说，筑巢方能引凤来，学校实践教学条件改善后对高层次师资人才吸引力更强。原来许多博士毕业后不愿意来职业院校，其中一个原因就是做项目的硬件条件不具备，影响其后续发展。对于“双师型”教师，我们不仅要能引得来，还要能留得住，让他们在实训基地中安心做科研、出成果。

记者：产教融合、校企合作对于职业院校来说尤为重要，升入本科后，学校在这方面有哪些新的考量？

池云霞：产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式，是办好职业教育的关键所在。以校企合作为例，作为一所职业本科学校，在校企合作中要与更好的、更大的、更优秀的企业进行合作，也就是我们常说的头部企业，这样学生可以在合作中学习到行业最先进的技术、工艺、设备；同时，教师也可以进入这些企业跟岗实践，了解行业企业发展现状，为未来制定和更新人才培养方案、搭建高水平双师团队、建设专业化实训平台等打下良好基础。

记者：在很多人的观念中，职校生是“后进生”不得已选择的道路，甚至有家长认为“职普分流”会限制孩子接受高等教育，您如何看待这一现象？

池云霞：在20世纪八九十年代，专科生是很抢手的。然而因为一些历史原因，现在社会对职业教育的认可度较低，许多人认为职业教育是“低层次的”“二流的”，是“考不上学的无奈选择”。并且，这种偏见也延续到企业招工用人上，大家普遍认为大学生素质更高,其实不然。

在现实中，很多专科生为了提升学历都要去挤专接本的“独木桥”，然而一方面专接本指标较少，另一方面接上的普通本科也不是大家耳熟能详的好本科，会造成大量教育资源的浪费。现在国家发展职业本科教育，便可以一定程度地解决这一问题。另外，我们也应看到，目前职业本科已经是职业教育体系的最高学历，未来是否要设置硕士甚至博士层次的职业教育，还需要国家进行系统研究。

记者：办好职业本科，必须紧紧围绕国家和区域经济社会产业发展，服务新业态，对接新职业。职业本科院校未来要如何发力？

池云霞：“十四五”是学校本科教育发展关键发力期，其间主要建设目标是建成办学特色鲜明、稳居全国同类院校前列的高水平职业本科学校，引领带动职业教育高质量发展。围绕国家和区域经济社会产业发展，服务新业态，对接新职业，我们在学校“十四五”发展规划中设计了“技术技能人才培养工程”，明确了本科专业建设定位，制定了专业教学标准，校企合作编制了人才培养方案，建立了专业随产业动态调整机制。教师也要与企业保持密切联系，深入企业一线，与企业技术人员共同解决实际问题，更高质量地保证培养规格与标准落地见效。与此同时，我们也呼吁有关行业能够及时发布全行业对高层次技术技能人才的需求，这一点对于职业本科学校的专业建设、人才培养方案编制、师资队伍建设、实训基地建设等方面都至关重要。（记者 张云 耿建扩 陈元秋）

(责编：温璐、李依环)