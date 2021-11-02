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17家国家大学科技园被评为“较差”

2021年11月02日08:36 | 来源：中国青年报
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原标题：17家国家大学科技园被评为“较差”

　　本报北京11月1日电 今天，科技部网站发布了《科技部 教育部关于发布国家大学科技园绩效评价结果的通知》（以下简称《通知》），公布了科技部会同教育部委托第三方专业评估机构对115家国家大学科技园进行的绩效评价结果。

　　其中，内蒙古自治区大学科技园、吉林大学国家科技园、上海体育学院科技园、中国美术学院国家科技园、青岛国家大学科技园等17家国家大学科技园被评为“较差”。北京大学国家大学科技园、清华大学国家大学科技园、北京航空航天大学国家大学科技园、北京理工大学科技园等22家国家大学科技园的评价结果为“优秀”，并给予通报表扬。

　　《通知》指出，评价结果为“较差”的国家大学科技园，要认真梳理存在的突出问题，深刻分析原因并进行为期一年的重点整改。整改期结束后，再次组织评价，评价结果仍不合格的将被取消国家大学科技园资格。

　　此外，在本次评估中有36家国家大学科技园获得“良好”，有40家获得“合格”。

　　《通知》称，评价结果为良好及合格的国家大学科技园，要不断加强规范管理和能力建设，对评价中发现的各类问题制定针对性举措，推动大学科技园发展再上新台阶。（记者 张茜）

(责编：温璐、郝孟佳)

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