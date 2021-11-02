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东南大学发布一百二十周年校庆公告（第一号）

2021年11月02日08:36 | 来源：人民网-教育频道
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11月2日，东南大学正式发布一百二十周年校庆公告（第一号）。公告指出，东南大学定于2022年举办庆祝东南大学建校一百二十周年系列活动，并于2022年6月6日校庆日在南京召开东南大学建校一百二十周年纪念大会。

公告原文如下——

三江肇始，两江续创。继以南高，东南卓彰。学府翘楚，中大气象。南工盛誉，遐迩播扬。复名并融，再展华章。十易校名，初心不忘。雅育多士，百廿流芳。勤研笃学，国之荣光。

自1902年建校迄今，东南大学始终秉承“止于至善”之校训，恪守“以科学名世，以人才报国”之理念，作育英才，精进科技，服务国家，造福社会，走过了一百二十年的光辉历程。

为回望历史，仰忆前贤，面向未来，擘划前瞻，现定于2022年举办庆祝东南大学建校一百二十周年系列活动，并于2022年6月6日校庆日在古都南京隆重召开东南大学建校一百二十周年纪念大会，恳望社会各界及广大校友倾情关爱，共襄盛举！

特此公告，敬祈周知。

东南大学

二〇二一年十一月二日

(责编：张志翔(实习生)、秦华)

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