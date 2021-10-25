人民网北京10月25日电 （记者孙竞）记者今天从中国矿业大学获悉，深地科学与工程云龙湖实验室日前正式成立。该实验室是徐州市依托中国矿业大学等优势平台成立的重要科技创新平台，也是徐州市与中国矿业大学双方深化校地合作的成果。

据介绍，深地科学与工程云龙湖实验室将瞄准国家战略，立足地方经济发展需求，围绕“深部地球科学与岩主力学、深地灾害防控与装备研发、深地空间利用和资源开发”三个研发方向，打造深地科学——工程技术——高端装备创新链和深地探测开发——地下空间利用——智能高端装备——防灾应急救援产业链，推进前沿基础研究、应用技术研究和产业化开发的有机互动与深度融合。

中国矿业大学党委书记刘波表示，学校作为云龙湖实验室核心依托单位，将积极发挥学科优势、专业优势和人才优势，为实验室建设提供大力支持，与各方共同努力，在基础理论、工程技术、装备研发等方面组建大团队、承担大任务、产出大成果，携手推动实验室成为深地科学与工程领域的“领跑者”。作为“双一流”建设高校，学校始终心怀“国之大者”，将以云龙湖实验室建设为契机，积极应对能源革命、碳达峰碳中和、生态文明、美丽中国建设等带来的机遇和挑战，推动学校事业高质量发展，努力书写时代命题下的矿大答卷，在服务国家重大战略和行业区域发展中贡献矿大力量。

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