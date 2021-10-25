活动现场。北京市中关村第一小学供图

活动现场。北京中关村第一小学供图

人民网北京10月25日电 日前，北京中关村第一小学教育集团举行了“挑战天下——科创少年志 生态环保行”第十八届科技节。本届科技节聚焦生物多样性主题，开展了主题巡游、集体挑战和“99个挑战小屋”等丰富多彩的项目。

记者了解到，十年前，中关村一小开展了以“我心目中的科技校园”为主题的校园创意设计与改造方案征集活动。学生们提出了“空中小农庄”、“流动科技馆”、“我们大战噪音”等设计想法，如今很多已成为现实并在校园里落地建设。十年后，学校再次举办了该项活动，学生们又提出了大量的环保活动设计、校园设施建设创意方案。

在科技节的主题巡游活动上，一、二年级的学生以“人与动物”为主题，借助科学原理制作出精美有趣动物模型；三、四年级的学生以“人与植物”为主题，将奇思妙想的设计与专业的植物科普巧妙融合；五、六年级的学生以“人与自然”为主题，展品处处体现了生物多样性、人与自然和谐共处的奥义。

在集体项目方面，本届科技节创设了“鲸”险大营救、森林灭火计、垃圾投放装置三个趣味游戏情境。“鲸”险大营救项目让孩子们充分体验为保护鲸鱼实施高效救援的速度与激情；森林灭火计项目中，学生利用杠杆原理玩转投石机，投掷多枚水弹，实现远距离灭火，趣味与挑战并存；设计垃圾投放装置项目中，学生利用环保材料制作的戈德堡装置将垃圾正确分类并通过机械传动放入相应垃圾桶。

(责编：李依环、秦华)