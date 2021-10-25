人民网北京10月25日电 今天，北京航空航天大学正式发布70周年校庆公告（第一号）。公告显示，2022年10月25日，北京航空航天大学将迎来建校70周年华诞。

公告原文如下——

柏彦故地，巍巍学府。春秋代序，峥嵘航路。2022年10月25日，北京航空航天大学将迎来建校70周年华诞。七十载空天报国，新时代逐梦一流，砥砺奋进的北京航空航天大学，热切期待与各界友人、海内外校友欢聚一堂，携手并肩，谱写中国特色世界一流大学建设的新篇章！

为国而生，与国同行。二十世纪初，航空先驱上下求索，投身航空实业，发展航空教育，探求航空救国道路。在中国共产党的领导下，航空救国的艰辛探索、航空先驱的爱国热情转化为建设新中国航空事业的精神力量。1952年，抗美援朝的烽火催生了“急需办一所航空大学”的国家需求，汇聚全国八校航空精英，新中国第一所航空航天高等学府——北京航空学院成立。筚路蓝缕，艰苦创业，作为新中国红色工程师的摇篮，北航建校7年即成为全国首批重点高校，在新中国各个历史时期都是国家重点建设的大学，始终奋进在中国高等教育的第一方阵。七十载创业兴学，服务国家是北航人永恒不变的精神追求，空天报国是北航人最为鲜亮的精神底色。

矢志空天，立德树人。70年来，北航传承听党话、跟党走的红色基因，始终与国家发展和民族振兴同频共振，为新中国国民经济建设和国防事业，特别是航空航天事业作出重要贡献。70年来，北航坚守为党育人、为国育才的初心使命，20多万名毕业生奋斗在祖国各行各业，培养出一大批学术精英、专业人才和治国栋梁。70年来，北航践行爱国奉献，敢为人先的价值追求，服务国家战略，打造国之重器。70年来，北航人心系国家，追寻和坚守三代人的“中国心”“长鹰魂”“陀螺梦”，淬炼了“艰苦朴素、勤奋好学、全面发展、勇于创新”的校风，“德才兼备，知行合一”的校训和“空天报国”的北航精神。

逐梦一流，再创辉煌。新时代、新征程、新使命。立足新发展阶段，北航将始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把服务国家作为最高追求，着力培养堪当大任的未来领军领导人才，着力支撑国家高水平科技自立自强，担当实干，昂扬奋进，加快建设中国特色世界一流大学，为全面建成社会主义现代化强国贡献新时代的北航力量。弦歌七秩，桃李芬芳。新时代的北航人，将以70周年校庆为契机，总结辉煌成就，展现时代风采；弘扬北航精神，开创美好未来。我们诚邀海内外校友和关心支持北航建设发展的各界友人校庆期间相聚校园，寻找青春印迹，畅叙深情厚谊，擘画发展蓝图，共商发展大计。

特此公告，敬祈周知。

北京航空航天大学

2021年10月25日

(责编：丁元贺(实习生)、秦华)