近日，由人民教育出版社人教数字教育研究院主办、人教数字出版有限公司承办的第六届中小学数字化教学研讨会在北京召开。

会议以“融合信息技术·赋能课程教学创新”为主题，采用现场会议与网络直播并行的形式召开，来自教育部基础教育司，人民教育出版社，北京、上海、天津等省（自治区、直辖市）的教育相关部门领导及教育信息化专家出席了大会开幕式。此外，还有来自多个教研机构的专家、中小学校老师近300人参加了现场会议，线上观看人次近8万。

第六届中小学数字化教学研讨会现场 主办方供图。

教育部基础教育司副司长朱东斌在致辞中指出，本次研讨会的召开为基础教育信息化的研究和实践提供了非常好的交流平台，面向未来基础教育信息化发展，要重视“互联网+”时代信息技术与教育融合中的“变与不变”。

人民教育出版社总编辑郭戈在致辞中介绍了人民教育出版社在党的全面领导下开展的教材建设各项重点工作，总结了人民教育出版社过去几年在数字教材研究和实践中形成的重要成果和效益，回顾了新冠疫情背景下数字教材和数字资源对基础教育公平发展和质量提升的重要支撑作用，展望了在“十四五”时期国家高质量教育体系建设下的教育出版事业未来发展目标与途径。

会上设立了“融合视角下的数字教材建设与应用”“线上线下融通的教学变革与教研实践”“数据赋能教育评价的探索与实践”三个分论坛。首都师范大学资深教授石鸥、北京大学教授汪琼等16位专家学者分别围绕数字教材、教学与教研变革、大数据教学作了专题报告，分享了自己的研究成果和经验。

据悉，中小学数字化教学研讨会至今已举办了六届，是国内基础教育信息化领域具有品牌影响力的学术活动。历届中小学数字化教学研讨会始终秉持着紧跟时代发展新趋势，反映国家教育信息化发展新要求的宗旨，研究交流信息化教学中的理论与实践问题，促进信息技术与课堂教学的深度融合，提升基础教育质量，为加快实现教育现代化贡献智慧和力量。

(责编：林禹彤(实习生)、秦华)