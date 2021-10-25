原标题：2022国考 212个职位过审人数为“零”

24日18时，2022年度中央机关及其直属机构公务员招考（以下简称：国考）正式关闭报名通道。截至报名结束前夕，本次报名竞争热度较高岗位已近两万人通过报名资格审查。

总体竞争较部分省考压力适中

此前，因报名热度高，一度登上网络热搜榜的西藏阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职，截至24日晚18时，该职位超两万人报考。

当然，在国考报名热度攀升的背后，仍有不少职位遇冷，部分过审人数为零。

那么，这次“国考”报名呈现什么样的特点，为何“热的岗位尤其热，冷的岗位特别冷”？

公务员考试辅导专家刘有珍介绍，截止到24日11时，报名人数已达到1830382人，在扩招和个人择业观念变化的背景下，报名热度高涨。“2022年的国考是近10年以来报名热情最高涨的一次，首要原因就是今年扩招了，另外，疫情影响，很多人的择业观发生了一些变化，使得很多人理性地去找自己未来的一个职业。”

刘有珍介绍，虽然报名热度高涨，但总体竞争较部分省考压力适中。“183万人报名（截至24日11时），招录人数3万多，也就意味着竞争比大概在60:1，60个人要1个，竞争其实不是很大，在省考公务员中，像云南、贵州、青海、宁夏、甘肃、河南这些地方的竞争都比国考的竞争压力要大。”

最热岗位来自西藏

本次国考共有75个部门、23个直属机构参加，计划招录3.12万人，15日起开始报名，11月28日笔试。按照《中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员公告》，本次报名结束后还有两天的资格审查时间，但据一些机构的统计数据显示，报名结束前夕，总过审人数已超180万人。

此次报考开始，西藏阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职便因不限专业、不限基层工作经验、不限政治面貌的宽松条件吸引众多考生报考。

截至24日晚18时，该职位超两万人报考。其中，19236人过审，1366人待审。

另外，全国总工会下的中国机械冶金建材工会已有4409的过审人数，竞争激烈。除此之外，国税系统仍为报考大户，多个职位过审人数已超3000人。

“每年这些炙手可热的职位都是偶然出现的，但是，它们也有一些共同特征，这些岗位往往对考生的学历、基层工作年限等条件限制较少。”华图教育研究院专家郑文照表示。

冷门岗位过审人数为零

在“国考”报名热度攀升的背后，仍有不少职位遇冷。据国家公务员局网站23日发布的报名人数较少职位统计，截至23日20时，仍有1000多个职位报考人数较少，其中212个职位过审人数为零。

以深圳湾海关缉私分局“一级警长及以下”一职为例，该职位计划招录5人，截至24日12时，该岗位依然无人过审。刘有珍分析，此类报考人数较少的职位一般限制条件较多且具体。“它要求条件有以下几项，2年基层工作经验，而且基层工作经验必须是大学生村官、农村义务教育阶段的特岗教师、‘三支一扶’、大学生志愿服务西部计划，或者在军队服役5年以上的高校毕业生，而且还要求法学专业，四六级分数不低于425分。像这样的岗位，报名人数就会少，因为符合条件的人不多，这几个条件结合在一起，应届生是没有的，而有过这些工作经验的人，他们可能在之前已经有了相对应的选择，就是岗位要求条件多，导致符合人数比较少。”

刘有珍表示，考生对岗位的认知有限一定程度造成了岗位“冷门”的现象。她说：“国考这么热，但信息还是严重不对称。比如有的人可能不知道国考可以异地报考，国考是全国的人才流动；再如，很多人不知道他的大学生村官是一个特殊的基层经历。所以考生对于岗位的认知导致出现了每年的冷门。”

“考生选择从事公务员职业，肯定会考虑报考工作地点、单位职能、待遇保障、上升空间等综合因素，要减少‘冷热不均’现象的出现，更重要的是招录机关要更精准科学地设置职位报考条件，力求人岗相适、人事相宜。”中央党校(国家行政学院)教授竹立家此前对媒体分析。

连续十余年报名人数超百万

2009年国考报名人数首次突破100万，此后10余年，国考报名人数都在百万以上。

从近3年的报名数据来看， 2019年度国考报名近138万人过审，2020年度国考143.7万人通过资格审查，而到了2021年度国考，共有157.6万人过审，报名人数逐年递增。

“其实2018年的报名人数也超过了180万，但2018年最终过审的人只有133万，接近50万人过不了审，但今年可能不太一样，到24日上午11点，今年183万人报考，其实已经有157万人过审了。这也是因为今年倾向应届生，岗位要求降低，所以报的人会更多。”公务员考试专家郑文照说。

由于本次国考报名资格审查将持续至26日，因此最终报名数据的出炉仍尚需时日，但专家分析，未来公务员考试的热度还将持续。

“一方面，公务员职业由于其工作的公共服务性质，具有较高的职业稳定度和社会荣誉感，会吸引不少考生报考。另一方面，国家也需要通过公务员考试的选拔，让更多优秀的人才进入到公务员队伍，提升公共服务水平和质量。”竹立家说。

国家服务外包人力资源研究院副院长管连教授之前在接受媒体采访时建议：“国考如果能向高职毕业生提供更多的岗位和机会，一方面可以解决部分岗位学历高配的问题，另一方面也可以打破传统的学历崇拜，从岗位需求与职业能力相匹配的角度来考核考生，会起到更好的引导作用。”

报名后这些时间点需注意

考生报名结束后需注意查询资格审查结果。

本次国考报名资格审查将持续至26日，报名截止后还未通过资格审查的考生可于10月24日至26日期间登录考录专题网站查询资格审查结果。

资格审查贯穿招考全过程。在招考各环节发现报考者不符合报考资格条件的，招录机关均可取消其报考资格或者录用资格。

查询报名序号。通过资格审查的报考者，可于10月28日8:00后登录考录专题网站查询报名序号，报名确认和下载打印准考证时需提供该序号，请务必牢记。

网上缴费。通过资格审查的报考者，可于11月1日0:00至11月7日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费。逾期未完成网上报名确认并缴费的，视为自动放弃报考资格。

打印准考证。报名确认成功的报考者，可于11月22日0:00至11月28日12:00期间登录考录专题网站打印准考证。如遇问题，请与当地考试机构联系解决。

笔试。本次国考公共科目笔试时间为11月28日，上午9:00—11:00为行政职业能力测验，下午14:00—17:00为申论。（记者 王琦）

(责编：林禹彤(实习生)、温璐)