原标题：警惕电子烟渗透到青少年身边

10月22日，复旦大学健康传播研究所控烟研究中心（以下简称“复旦控烟研究中心”）发布的《电子烟营销及对青少年健康影响研究报告》显示，在一个月内曾尝试购买电子烟的青少年中，2/3的人都成功买到了。

面向未成年人的电子烟销售，呈现“打击一阵、消停一阵；打击过后，继续猖狂”的状态。

这项报告是基于对2405名来自上海、成都和广州的初高中学生所作的调研。调查结果显示，这些青少年中的108人曾使用过电子烟（约4.5%），87人（约3.6%）在过去30天尝试过购买电子烟。青少年获取电子烟的主要途径是：线下实体店购买（42.4%）、网络购买（38.8%）、他人赠送（28.2%）、便利店购买（16.5%）等。

国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局曾在2018年、2019年联合出台《关于禁止向未成年出售电子烟的通告》和《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。无论青少年从网络渠道还是线下便利店购买电子烟，都在国家政策明令禁止的范围之内，但却屡禁不止。

南方都市报记者吴斌曾长期跟踪控烟报道，他在研讨会现场拿出了一组由其邀约初二学生帮忙去便利店购买电子烟的暗访视频。视频显示，10多名参与暗访的初二学生均在便利店轻松买到电子烟。有不少店员还向学生推荐不同口味的电子烟，“这是巨峰葡萄味儿的，这是牛奶味儿的，都很好吃。”

复旦控烟研究中心主任郑频频认为，这说明监管部门对电子烟等相关产品的监管力度有待提高。关键问题在于对电子烟的认定上，是否将其纳入到烟草的监管体系中。

中青报·中青网记者注意到，此前学界也曾提出过“禁止电子烟使用调味剂”的建议，学界普遍认为，不允许电子烟使用调味剂能有效杜绝部分未成年人购买。但在电子烟厂商及多方作用下，这一建议未能得到采纳。厂商声称，“禁止使用调味剂不利于取得积极的公共卫生成果”。

夏日百香果、长岛冰茶、白桃乌龙、冷萃凤梨……这些都是目前市面上可以买到的电子烟口味。“市场上的电子烟产品约1.6万种，这些口味添加剂更加吸引青少年接触尼古丁并成瘾，一些口味添加剂可能带来健康风险，如有香草和肉桂醛的添加剂会增加电子烟气溶胶的毒性。”世界卫生组织驻华代表处无烟草行动技术官员孙佳妮认为电子烟并不安全，“它所产生的气溶胶中含有尼古丁和对使用者、非使用者都有害的有毒化学物质，同时，电子烟使用会增加罹患心血管疾病和肺部疾病的风险。”

青少年第一次使用电子烟的年龄大多在10-15岁，日常以学业为主的青少年究竟是如何接触到电子烟相关信息的？调查结果显示，15%的青少年在学校附近的商店看到过电子烟，有1/3 的青少年表示在最近一个月内看到过电子烟广告。被调查的青少年主要是通过社交媒体和线下实体店听说了电子烟。

“现在出现了一种令人担忧的情况。控烟机构没声音，（电子烟）营销软文满天飞。”北京交通大学副教授黄彪文重点研究了电子烟的相关报道后发现，这些软文的发布渠道以综合类网络媒体（40.18%）为主。

郑频频团队此前监测了104个中文电子烟企业官方网站发现，仅43%的网站对用户的进入年龄进行了限制，但这样的限制并无任何具体验证要求；76%的电子烟企业网站没有任何健康警示声明；部分含有健康警示信息的网站还存在诸如“电子烟只是减害产品，对健康仍可能有害”这样的模糊信息，“警示力度明显不够”。

据悉，多数青少年在使用电子烟后会产生不适。108名使用过电子烟的青少年中，50名（46.3%）青少年自述发生过不良反应，常见的不良反应包括：咽喉刺激或咳嗽、口干痰多、头痛恶心等。（记者 王烨捷）

(责编：温璐、郝孟佳)