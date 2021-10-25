原标题：青年强则中国强 国运兴则体育兴

习近平总书记在给北京体育大学2016级研究生冠军班全体学生的回信中指出，要带头拼、加油干，为建设体育强国多作贡献，为社会传递更多正能量。

新的征程上，推进体育强国建设，要从促进人的全面发展的根本理念出发，依据青少年的特点和成长规律，深入开发体育中的“思政元素”，挖掘以“体”育人的精神资源，加强以“体”育人的项目建设，培育一批有影响力的体育文化品牌，产出一批高质量的体育文化成果，通过繁荣发展的体育文化引导青少年自觉传承中华体育精神，增强“四个自信”，在青少年中凝聚中国精神、汇聚中国力量。

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党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度关心和重视体育事业，始终从中华民族伟大复兴和满足人民群众美好生活向往的高度，把体育工作摆在重要日程，从中国体育事业实践出发，加快推进体育强国建设。习近平总书记多次强调，建设体育强国要重视青少年体育工作，引导广大青少年积极参与体育健身，强健体魄、砥砺意志，凝聚和焕发青春力量，为中华民族伟大复兴作出应有贡献。在体育强国助力全面建设社会主义现代化国家新征程上，青年发挥着不可替代的关键性作用。

建设体育强国 焕发青春力量

青年是实现中华民族伟大复兴的先锋力量。实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要一代又一代有志青年接续奋进，始终把青春奋斗融入党和人民的事业。进入新时代，当代青年在实现中华民族伟大复兴的征程中，满怀激情投入心中的青春之梦，中国梦、青春梦成为当代青年为之奋斗的直接动力。正是有了千千万万有责任有担当的青年的先锋力量，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，广大青年意气风发，勇于肩负起时代赋予的重任，以国家富强、人民幸福为己任，志存高远、脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。

青年强则体育强，体育强则国家强。建设体育强国，是全面建设社会主义现代化国家的一个重要目标。从党的十九大报告明确提出“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”的目标，到《体育强国建设纲要》对体育强国战略任务做出具体安排，再到“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出到2035年“建成体育强国”，体育已经成为中华民族伟大复兴的标志性事业。对此，习近平总书记指出，体育是提高人民健康水平的重要途径，是满足人民群众对美好生活向往、促进人的全面发展的重要手段，是促进经济社会发展的重要动力，是展示国家文化软实力的重要平台。

站在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，体育被赋予全新的时代内涵和更为丰富的外延。体育事业进入发展新阶段，更需要发挥青年的先锋力量。青年朝气蓬勃，最富有活力、最具有创造性。2021年东京奥运会中国体育代表团顶住压力、奋力拼搏，其中67.98%的运动员首次参加奥运会，共获得38金32银18铜的优异成绩，新生力量延续了光荣。随着北京冬奥会不断激发冰雪运动热潮，青年将带动“三亿人上冰雪”；体教融合、体卫融合不断深入，青年将成为竞技体育、群众体育快速发展的强大后备军。加快体育强国建设，要充分发挥青年的聪明才智、贡献属于青年的智慧力量，让建设体育强国必须和必将成为当代青年承担的一大历史重任。

让青年成为体育强国建设的奋进者、开拓者、奉献者

实现“两个一百年”奋斗目标，千千万万青年将全过程参与，成为这一伟大事业的中流砥柱。体育事业发展同样需要广大青年的强大支撑。加快体育强国建设，坚持以人民为中心的发展理念，最终要让人的主体性回归，让体育成为促进人的全面发展的重要途径。其中，首先要发挥体育在青少年全面发展中的重要作用，在加快体育强国建设中不断培养青少年、锻造青少年，使其成为体育强国建设的奋进者、开拓者、奉献者。

锻造体育强国建设的奋进者。青少年体育工作是体育强国最基础、最具有战略性的工作。加快体育强国建设，青少年体育工作要先行一步，切实解决好青少年体育“快”的问题，让其成为体育强国建设的奋进者。党的十八大以来，从《青少年体育“十三五”规划》提出完善政府主导、部门协同、全社会共同参与的青少年体育推进机制，到《体育强国建设纲要》提出更加健全青少年服务体系，再到《全民健身计划（2021-2025年）》提出实施青少年活动促进计划，这充分证明党和国家始终把青少年作为重点群体，把青少年体育工作摆在突出的战略性位置。新的征程上，推进体育强国建设，要站在党和国家事业发展的高度，更加关注、关心、关爱青少年体育工作。要从人力、物力、财力等方面向青少年体育倾斜，加大对青少年体育工程建设的投入力度；要从体育教育、全民健身、体教融合、体卫融合等方面为青少年体育搭建更为广阔的社会协同平台；要更加完善青少年体育的制度机制，做好各方的统筹工作，构建政府、社会、市场、家庭等多方力量共同参与青少年体育工作的新格局。

锻造体育强国建设的开拓者。青少年身体健康关系到国家民族的未来，促进青少年健康是体育工作的重点内容。加快体育强国建设，要从根本上解决好青少年身体素质“强”的问题，“野蛮其体魄”、强身健体，切实让青少年成为体育强国建设的开拓者。近年来，针对“小眼镜”“小胖墩”“小糖人”以及一些青少年患上老年病等令人担忧的现象，党和政府先后出台了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》等一系列指导政策，青少年体育工作得到大大提升。

新的征程上，推进体育强国建设，更要站在党和国家事业发展薪火相传的战略高度，高度重视青少年体质健康工作。要加强学校体育工作，完善学校体育教学模式，切实保证青少年体育活动的时间与质量；要以体育项目为切入点，在“三大球”等项目普及与提高的基础上全方位规划和布局，整合各类各级青少年体育赛事，健全青少年体育赛事体系；要改善青少年体育场地设施、普及青少年科学健身，并促进青少年体育公共服务均等化；要形成多部门、多领域、多层次的协同机制，切实落实青少年工作的战略设计等，让更多的青少年自觉投入体育运动中去，实现“到2035年，青少年体育服务体系更加健全，身体素质显著提升，健康状况明显改善”的战略目标。

锻造体育强国建设的奉献者。青年一代的理想信念、精神状态、综合素质，是一个国家发展活力的重要体现，也是一个国家核心竞争力的重要因素。加快体育强国建设，要解决好青少年的思想品质“硬”的问题，“文明其精神”、砥砺意志，切实让其成为体育强国建设的奉献者。正如习近平总书记所指出的，少年强、青年强是多方面的，既包括思想品德、学习成绩、创新能力、动手能力，也包括身体健康、体魄强壮、体育精神。近年来，在引导青少年爱上体育、享受运动的同时，也高度注重青少年“在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志”。其中，《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》明确规定体教融合一体化设计推进，帮助青少年在体育锻炼中强健体魄、锤炼人格。通过“学习+体育”“生活+体育”的体教体系，不仅让青少年掌握体育技能，同时能落实“五育并举”，促进个体全面发展。

在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，建设体育强国被列入“提升国民素质促进人的全面发展”，这高度契合了体育强国的本质要求。新的征程上，推进体育强国建设，要从促进人的全面发展的根本理念出发，依据青少年的特点和成长规律，深入开发体育中的“思政元素”，挖掘以“体”育人的精神资源，加强以“体”育人的项目建设，培育一批有影响力的体育文化品牌，产出一批高质量的体育文化成果，通过繁荣发展的体育文化引导青少年自觉传承体育精神，增强“四个自信”，在青少年中凝聚中国精神、汇聚中国力量。

以青春之力带动全民健身新发展

人的全面发展是人的活动的全面发展。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视群众体育，将全民健身上升为国家战略，为群众体育的发展提供了新动力，也把群众体育工作提升到了新高度。全民健身则离不开青少年这一重点群体，需要发挥其在体育强国建设中的引领示范、开拓进取、乐于奉献的青春力量。

以时代观念引领全民健身新潮流。全民健身首先要在思想上接受“健康第一，终身体育”的思想观念，让群众充分认识到全民健身是增强体魄、健康生活的基础和保障，是个人成长和实现幸福生活的重要基础。随着人民美好生活需要的不断深入，运动、健康等方面的要求也日益增长。但要改变传统观念中被动运动的习惯，在全社会把运动作为一种生活方式、一种日常习惯，并不是一件易事。要发挥青年观念开放的优势。广大青年热爱运动、享受运动的同时，也无形中以实际行动引领了全民健身发展的新动向、新趋势。正是通过青年给周围人传递时代观念，以实际行动践行时代观念，群众才有可能具有更高的体育觉醒意识，树立正确的体育观，体育才有可能真正成为全社会的生活方式和“健康保险”。要发挥青年对体育发展趋势的引领影响。未来要让体育锻炼蔚然成风、全民健身深入人心，更需要青年积极引领时代潮流，以实际行动落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，促进健康中国建设。

以深度参与开创全民健身新局面。广大青年是全民健身、体育运动的主要力量，为全民健身带来了创新与活力。

要发挥青年运动人口的带动力。一个青年的体育参与无形中带动一个家庭的参与。青年参与体育运动，必然会或多或少影响到整个家庭乃至周围人对体育的认识，尤其是在体教融合大背景下，要求学校开齐开足体育课，家长自然会被孩子带动健身，并逐渐形成居家健身运动的新方式。

要发挥青年参与项目运动的创造力。青年是体育赛事的参与者，也是谋划者、组织者。许多群众喜闻乐见的运动项目、广泛受益的科学健身方式方法、各类民族民间民俗传统运动项目的推广，以“我要上全运”为代表的体育品牌活动，甚至包括备受追捧的广场舞的编排等，都有青年深度参与的身影。

要发挥青年志愿服务的影响力。青年是推动全民健身的先导军、主力军。近年来，社会体育指导员队伍、全民健身志愿服务迅速壮大，科学健身指导服务水平不断提升，都离不开青年的重要贡献。截至2020年年末，我国形成了30个国家级、204个一级、474个二级和1609个三级社会体育指导员培训基地，共培养各级社会体育指导员约65万人。未来更需要青年深度参与、发光发热，充分调动群众参与全民健身的热情，让群众切实感受到体育运动的快乐，极大激发群众参与体育健身的积极性。

以弘扬中华体育精神促进全民健身新风尚。青年是体育文化的宣传者。在引导全民参与体育运动时，青年率先示范践行传承中华体育精神，必然会激发体育文化、中华体育精神在全社会的凝神聚力作用，为全民健身营造良好的人文氛围。要发挥青年尤其是优秀运动员为国争光的影响力。充分利用奥运会等重大赛事契机，弘扬中华体育精神，讲好以运动员为主体的运动项目文化故事。正如习近平总书记在给北京体育大学2016级研究生冠军班全体学生的回信中所说，要带头拼、加油干，为建设体育强国多作贡献，为社会传递更多正能量。这里谈到的“正能量”，就是要充分利用体育领域的中华体育精神、体育故事等体育文化资源，在弘扬时代新风、传承中华美德，不断增强群众的责任意识、竞争意识、规则意识、奉献意识，引导全社会自觉践行社会主义核心价值观等方面发挥重要作用。要发挥青年贴近时代、贴近生活的优势。让青年用更多元的体育文化内涵、更接地气的话语方式去表达体育、宣传体育，切实走进群众健身、深入群众健身、带动群众健身。作为担当民族复兴大任的时代新人，青年必然会在体育精神的传承中以点带面辐射并促进全民健身新风尚的形成。（曹卫东）

（作者系北京体育大学党委书记、校长，国家体育总局干部培训中心主任、教练员学院院长，体育总局党校副校长）

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