原标题：百岁院士陈敬熊痴迷数学推导公式

陈敬熊刚刚过完百岁生日，就惦记起他所钟爱的数学研究来。

10月16日，这位中国工程院院士、中国航天科工二院23所原副所长迎来百岁生日。3天前，一场主题为“弘扬航天精神 传承奋斗品格”的陈敬熊院士科学人生座谈会在中国航天科工二院举行，为这位中国导弹事业功臣庆生。

陈敬熊1921年10月16日出生于浙江省镇海县，是我国第一代航天人，也是天线理论和制导雷达天线设计的主要开拓者之一。因为在红旗一号、二号、二号甲等地空导弹制导站天线关键技术研制中所取得的成就，陈敬熊1987年获得了国家发明一等奖，后来他牵头了我国防御系统初期建设多个雷达的建设，填补多项技术空白。

就是这样一位“战功赫赫”的老院士，却有一个鲜为人知的“小嗜好”——数学研究。

陈敬熊从小就喜欢数学，是个数学尖子，初中时在课堂上算题既快又准，经常受到老师的表扬。

高中时，零用钱有限，陈敬熊为了买数学书籍，便经常出入旧书市场淘“宝贝”。他在旧书摊淘到两本书，一本是日本数学家上野清编写的《大代数学讲义》，另一本是Hall与Knight编写的《Higher Algebra》。

清华大学教授何兆武曾这样描述这两本书：Hall和Knight两个人合编的代数书，介绍了很多非常巧妙的方法。后来有个叫上野清的日本人写的《大代数学讲义》，汇集了前本的优点，编得很系统，这本书在当时的中学非常流行，凡是数学拔尖的同学都读，叫作“开小灶”。

那时，陈敬熊是班上的数学小“专家”，同学们经常向他请教问题。在他的带领下，几个喜欢数学的同学还成立了兴趣小组。

1948年9月，陈敬熊以微积分第一名的成绩考取交通大学电信研究所。在拜访导师张钟俊教授时，张教授说：“这次研究生考试，你的数学成绩尤其突出，名额虽然很紧张，我们还是录取了你。因为数学能力是电信研究的基础，希望你以后能发挥这一特长。”

工作后，陈敬熊确实发挥了这一特长。

在天线设计中，数学计算一直是个难点，尤其在短波天线领域，研究人员选择的设计方法一般是工作量大，还难以找到最优方案。

陈敬熊从基本模型出发，推导出一个合理、有效的计算方法。这种计算方法不仅可以摆脱传统方法，还可以加快设计过程，提高天线精度。

精益的数学思维，让陈敬熊在“东风一号”导弹天线设计时，开创性地提出了麦克斯韦方程直接求解法。

钱学森也知道陈敬熊在数学方面有专长。

在一次学术会议上，陈敬熊就一些数学问题提出独到见解，钱学森便记住了这个数学功底扎实的同事。

1962年，国防部五院科技委成立时，钱学森提名陈敬熊作为委员。

在“红旗一号”制导站研制出现天线系统误差问题时，钱学森第一时间找到了陈敬熊。

陈敬熊运用数理知识解决了众多技术难题，也发现了不少权威理论的破绽。他经常鼓励年轻科技人员，不能只限于工程，对数学、物理之类的基础学科也要涉猎，只有这样，才能做到理论和实践的有效结合，不仅要知其然，更要知其所以然。

在几十年科研工作中，陈敬熊把数学视作攻克电磁场、天线、雷达等通信领域研究难题的一把“利刃”。

陈敬熊说：“我认为干我们这一行，数学理论水平还得提高。不要认为我们是搞工程的，数学可有可无，实际上完全不是那么一回事。数学是一门逻辑性非常强的学问，直接用处谈不上，但它是基本功。”

人到晚年，陈敬熊仍痴迷于数学研究。

现在，他家有4个书柜，里面装满了各种专业书籍，其中不少就是和数学相关的。

“这些书读起来不轻松啊，但是很锻炼思维。”陈敬熊说。

他告诉记者，当看到感兴趣的地方，自己时常还会利用自创的一套算法，将相关的数学公式重新推导一番。

“有时候把公式推导出来，我自己很高兴。这样的生活非常充实，脑袋不会空的。”陈敬熊说。（记者 邱晨辉）

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