吕京笏

整形机构告诉刚入社会的大学生，花点钱可以改变人生，如果没钱，可以借贷分期；包租公司告诉租客，花点钱可以换取安稳及优惠，如果没钱，可以借贷分期；成人职业培训告诉职场人，花点钱可以让你悄悄拔尖，如果没钱，可以借贷分期……近年来，“借贷”的字眼与营销话术越来越紧密地结合在一起。

一张张“大饼”的诱惑下，不少消费者在“坑”里越走越深。据报道，华尔街英语的停业，把“借贷学员”们置于退学费无门，却要偿还高额贷款的两难境地，他们当中很多人的贷款额度达到了6位数，有的甚至达到了40多万元。

贷款并非新鲜事物，人们常用的信用卡也是贷款消费的一部分。但如今，除了人们熟悉的车贷、房贷之外，还衍生出了教育贷、整牙贷、医美贷、租房贷等新型贷款，贷款与消费之间，存在了更加细化，也更加紧密的联系。倘若不加以严格监管，“馅饼”很有可能成为“陷阱”。

因为一旦贷款与具体的消费内容结合起来，再加上产品营销人员的“煽风点火”，很容易定向刺激消费者的花钱欲望，形成非理性贷款、非理性消费。鲍德里亚曾经提出过“消费社会”的概念，认为生活中的很多需求是人为建构出的，“消费贷”的盛行可以看作消费主义的链条从产品环节向资金环节的延伸，还有很多“坑”需要用法律与监管填平。

一方面，不少消费者碰到过莫名“被消费贷”情况，平台默认绑定某消费贷产品来分期付款，一些商家也会刻意隐瞒贷款事实，只是说帮消费者办理分期付款，一旦没及时发现，就会糊里糊涂地变成“贷款人”；另一方面，很多借贷平台打着利率低、放款快的旗号，实际利率却可能远远高于银行利率，并且会通过不法手段进行催还，前一段时间热播的《扫黑风暴》中的“美丽贷”便让观众们不寒而栗。此外，大多数“消费贷”都是直接将钱打入商家账户，这就把风险全部转移到了消费者身上，一旦出现商家倒闭、卷钱逃跑，或者消费者对商家服务质量不满意又难以退费等情况，只能是“赔了夫人又折兵”。

在治理方面，既要加快消费信贷法律法规与政策的与时俱进，做到重拳出击，拳拳到肉；也要建立起全链条、全过程的监管体系，适当提高业务办理资格门槛，严格审查“消费贷”各环节的从业主体，严厉打击非法贷款、非法催还、欺诈诱导等行为，切断商家与放贷方之间的灰色利益链条。如此，才能将消费贷引回正确航道。

(责编：王子锋、李依环)