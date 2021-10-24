中新网客户端北京10月24日电(任靖)从本月15日开始的2022年度国考报名将于今日18时截止。截至23日22时，本次报考阶段的热门岗位竞争程度已近“万里挑一”，但仍有部分岗位报名人数较少，一些岗位尚无人通过报名资格审查。

西藏一岗位报名过审人数近1万人

本次国考共有75个部门、23个直属机构参加，计划招录3.12万人，15日起开始报名，24日报名截止。随着报名接近尾声，部分岗位的竞争程度也不断攀升。

此前，因报名热度高一度登上网络热搜榜的西藏阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职，已吸引了1.5万余人报名，截至23日22时，该岗位已有9890人通过报名资格审查，5454人等待资格审查。

除此之外，国税系统仍是今年报考大户，税务系统的一些职位过审人数超2000人。以国税四川省得荣县税务局“一级行政执法员(二)”一职为例，该职位计划招录1人，截至23日22时，已过审3053人。

“报名人数较多的职位往往限制条件少、报考门槛低。总体来看，本次国考计划招录规模超过3万人，较上年度增长明显。报名自启动以来，考生报名热度就显现出来，报名人数较上年同期有所增加，预计本次国考报名将成为近几年热度较高的一年。”华图教育研究院专家郑文照分析。

遇冷！仍有200余岗位无人通过报名审查

在国考报名热度攀升的背后，仍有不少职位遇冷。

据国家公务员局网站23日发布的报名人数较少职位统计，截至23日20时，仍有1000余个职位报考人数较少，其中212个职位过审人数为零。

报考人数较少的职位一般限制条件较多。以深圳湾海关缉私分局“一级警长及以下 ”一职为例，该岗位要求考生最低有两年基层工作经验，且身份需为大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵之一，要求法学相关专业，四六级分数不得低于425分。该岗位计划招录5人，截至23日22时该岗位依然无人过审。

苏州大学东吴智库研究员、政治与公共管理学院教授黄建洪表示，国考报考之所以有岗位遇冷，一方面是因为部分岗位的报名要求较高，导致满足报名条件的考生比较少。另一方面则是因为信息不对称，考生对岗位的认知有限，对部分所谓“冷门”岗位的工作环境和条件存在误区。

黄建洪称，要改变公务员招录中部分岗位遇冷的状况，一方面是要提高社会对于岗位的认知度，打破刻板印象。另一方面应该从制度设计、机制完善等方面着手，科学设置岗位，吸引更多优秀人才。

2022年度国考报名今日18时截止

据国家公务员局网站发布的《中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员公告》，本次国考报名将于10月24日18时截止，笔试将于11月28日举行。

报名阶段，10月15日8:00至10月24日18:00期间，考生报考申请未审查或者未通过资格审查的，可以改报其他职位。10月24日18:00以后，考生报考申请未审查或者未通过资格审查的，不能再改报其他职位。(完)

(责编：胡永秋、杨光宇)