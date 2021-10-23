原标题：国内首个独立儿童科幻奖在重庆揭晓

新华社重庆10月22日电（记者温竞华、吴燕霞）首届和第二届少儿科幻星云奖22日在重庆同时揭晓，这是国内首个独立儿童科幻奖项。马传思的《蝼蚁之城》、陈茜的《道格的秘密》分获2019年度中长篇小说和短篇小说金奖；吴岩的《中国轨道号》、凌晨的《爸爸的秘密》分获2020年度中长篇小说和短篇小说金奖。

受疫情影响，去年评选出的获奖作品与今年的获奖作品同时公布颁奖。评委会在颁奖词中说，《蝼蚁之城》科幻性和文学性并重，核心科幻的设定创意新颖而清晰，体现出作者对人类文明的审视和对现实的关照。《中国轨道号》用回忆录形式讲述了一个孩子卷入一场惊心动魄的载人航天计划并在冒险中成长的故事，小说的创新模式不但给儿童科幻，也给成人科幻的创作提供全新思路。

“随着时代的发展，少儿时代读过的科学幻想会变得越来越真切。与童话和其他的幻想文学相比，科幻小说对小读者的未来会产生更加深远的影响。少儿科幻是一个充满生命力的文学体裁，它在科幻文学和少儿文学中的位置都是不可替代的。”少儿科幻星云奖组委会主席、著名科幻作家刘慈欣说。

据了解，少儿科幻星云奖发端于已连续举办十一届的华语科幻星云奖，设立中长篇小说、短篇小说、科普型科幻、幼儿科幻等多个奖项，旨在吸引更多优秀作者投身少儿科幻创作，促进少儿科幻创作、出版和理论研究发展，为科幻文学整体发展奠定基础。

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