原标题：全国中小学劳动教育现场推进会召开 《全国中小学劳动教育典型案例》发布

新华网北京10月22日电 21日，教育部在四川成都召开全国中小学劳动教育现场推进会，交流总结各地中小学劳动教育典型经验，部署下一阶段重点工作。教育部党组成员、副部长郑富芝同志出席会议并讲话。

会议指出，2018年全国教育大会以来，各地把加强中小学劳动教育摆在更加突出位置，扎实推进各项工作，中小学劳动教育制度体系逐步完善，劳动实践深入开展，条件保障不断强化，家校共育持续深化，取得了重要进展和积极成效。

会议强调，劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，是新时期党对教育的新要求，是法律的明确规定，是促进学生全面发展的迫切需要，具有极端重要性。

会议要求，开展好新时期劳动教育，要坚持系统思维，明确实施重点，抓好关键环节，完善工作机制，把握好五个方面的关系。

一是“一育”和“一课”的关系，防止窄化。劳动教育是一育，不只是一课。既要开好劳动教育专门课程，也要全科渗透，将劳动教育的思想观念融入教育教学全过程。

二是劳动和劳动教育的关系，防止走偏。劳动是手段，育人才是目的。既要防止坐在教室里讲劳动，也要防止只有劳动没有教育。要通过真实的劳动体验，出力流汗，让学生接受教育。

三是劳动教育和其他学科成绩的关系，防止阻力。要加强引导，告诉家长劳动教育与其他学科成绩之间不是对立的,劳动教育搞好了，能提高综合素质，其他学科的成绩会更好。

四是劳动教育规定要求和实施能力的关系，防止低效。既要明确劳动教育的规定和要求，也要提升实施的能力。要加强师资培养培训，统筹好校内外资源，细化实施指导，把劳动教育水平提上去。

五是政府、部门和学校的关系，防止推诿。只有分工明确，各司其职，劳动教育才能做好。政府要抓保障，解决好经费、师资、场地、设备等问题；教育部门要抓部署，发挥牵头作用，制定实施方案，加强对学校的指导；学校要抓实施，把劳动教育课开足、上好，融入日常教学实践活动。督导要抓检查，把劳动教育纳入教育督导体系，定期检查，督促落实。

会议期间，与会代表实地考察了成都市中小学劳动教育开展情况。会上，四川成都、重庆、海南、河北石家庄、黑龙江大庆、江苏常州、安徽淮南、北京东城、浙江富阳、山东省郓城县侯咽集镇黄岗小学作了视频经验交流。会议发布了《全国中小学劳动教育典型案例》。

教育部有关司局和直属单位负责人，教育部基础教育教学指导委员会劳动教育专委会有关专家，各省级教育行政部门及相关处室负责人，全国中小学劳动教育实验区代表等参加会议。

(责编：薄晨棣、任一林)