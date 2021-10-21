人民网北京10月21日电 （记者孙竞、李依环）特等奖学金是清华大学本科生的最高荣誉。

近日，清华大学公布了2021年本科生特等奖学金答辩会入围名单。东京奥运会冠军杨倩也在此次入围的15名候选人之列，消息一出便获得网友的热烈关注。

杨倩是清华大学经济管理学院2018级本科生，作为一名学生运动员，除了在体育赛场上的卓越表现，她还曾连续两年获得校级奖学金。她表示，“自强不息，厚德载物”的校训始终鞭策着自己在学习道路和射击生涯不断进步。当代青年唯有不断超越自我，才能承担得起时代赋予的责任。

图片来源于“清华小五爷园”微信公众号。

根据公示的材料，这项评选今年依然竞争激烈。15位候选人各有特色，全面多元。有的在学习科研方面表现突出，有的在志愿实践方面成绩斐然，有的是体育健将……他们有高光时刻，也在挫折和失败中成长。

他们中，有7人获得过国家奖学金，12人获得过综合优秀奖，其中2人获得过“一二·九”奖学金、3人获得过蒋南翔奖学金，以及姚期智奖学金等院系重要奖学金。有4名同学获得清华大学优秀学生干部或者优秀共青团员等荣誉。

记者了解到，2021年清华大学特等奖学金（本科生）答辩会也将于近日举行。15名候选人还将参加现场答辩，分享各自在学业发展、科研创新、社会服务、文艺体育、全球胜任力等方面的成长经历。同时，答辩将经过复评和校务会议审议，最终产生不超过10人的表彰名单。

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