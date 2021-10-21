原标题：长三角高校学子在红色寻访中忆初心长才干

“最美人物”“最美日记”“最美瞬间”“最美视频”四个维度，话题浏览量达4560.2万余次，点赞量达8万余次，评论量达3万余次……连日来，在团安徽省委官方微博，“四个最美”主题风采展示活动“火”了。活动记录了团安徽省委、省学联牵头，联合上海、江苏、浙江共青团、学联举办的“红色江山红色路 青春力量青春行”长三角高校大学生重走革命路暑期社会实践专项活动（以下简称“‘红色专项’活动”）的情况。一串串数字背后，是青年学子对这项活动的认可。

“活动开展以来，长三角地区大学生踊跃报名组队，共有225所高校，组建专项团队310支，4148名大学生直接参与。活动包括重走红色道路、学习红色历史、感悟红色文化、传承红色精神等内容，路线分为‘红色革命路线’和‘新中国建设成就路线’两大板块。”团安徽省委学校部负责同志介绍。

今年的盛夏，对于合肥师范学院学生陈瑾琨来说，是充满力量和感动的。经过筹备，7月，作为学校“知信行”党史理论宣讲团团长，陈瑾琨和同学前往新四军军部旧址所在地安徽省宣城市泾县云岭镇。20天里，她和小伙伴们每天沿着新四军走过的路，前往给孩子开展党史教育宣讲的村部学堂。

每天的路上，她时常会思考，没有切身感受过革命战争的我们，是否还能知晓、感受到新四军的革命精神和信仰？云岭的孩子们是否能理解新四军在中国革命史册上留下的光辉战绩？

参观军部旧址、走过叶挺桥、给当地的孩子们讲新四军在云岭的红色故事，陈瑾琨的实践生活忙碌且充实。活动结束后，她感慨：“当孩子们背诵着‘云中美人雾里山，立马悬崖君试看’的诗句，用稚嫩的嗓音向爸爸妈妈介绍课堂上学到的新四军抗日故事时，我每天思考的问题有了答案——云岭的红色故事一定会代代传承，而高校大学生将是红色血脉传承最有力的生力军。”

“作为一名师范类院校大学生，参加红色主题社会实践，也是一次个人党性修养的提升，为我们未来走上工作岗位打下坚实的思想与实践基础。”她说。

“红色专项”活动中，学生们的实践足迹遍布中共一大旧址、嘉兴南湖、茅山新四军纪念馆、毛泽东旧居、金寨革命老区等红色地标，以及安徽“初心映江淮”庆祝中国共产党成立100周年主题展、江苏省博物馆、浙江省非物质文化遗产馆等新中国成就展示区。

8月，安庆师范大学外国语学院“重走长征路”团队6名00后学生沿红色足迹感悟先辈精神。厚重破旧的羊皮袄、霉烂断裂的小藤篮、带枪眼的行军锅，在中央长征出发纪念馆里，队员们被一件件展品吸引。看到一件满是破洞的黄色羊皮袄时，团队队长张子龙拿出手机默默拍下照片。“当年，很多战士和我们一样年轻，我很佩服这种红色精神。”他说。

安徽工程大学“定格倒流时光，重忆改革之路”团队则前往凤阳县小岗村调研。同学们走进“大包干”带头人严金昌等人家中，畅聊村中发展变化。他们注意到，村里街道宽阔整洁，两旁除了绿化景观、彩灯装饰、文化雕塑，还有农家乐、农产品、纪念品销售商店。“我们还欣赏了非遗文化传承人表演的凤阳花鼓。昔日一穷二白的小岗村发展成了美丽乡村！”团队成员王然说。

据统计，“红色专项”活动共收集调研报告145篇，各团队在基层开展专题宣讲2000余场。在微博展示的最美瞬间里，有安徽大学学子在重温入党誓词时的初心满怀；最美视频里，有巢湖学院学子重走红色道路时的满满收获；最美人物里，能看见浙江工商大学学子走访老党员的感人故事；最美日记里，有南京工程学院支教小队与安庆桐城市情系爱心联合会携手传递爱心的师生情谊……

“活动见闻和故事片段也将成为各高校开展党课、团课等思政教育的生动素材。”团安徽省委副书记胡靖表示，红色专项活动是一次创新探索，将大中专学生党史学习教育与社会实践相结合，让青年学生接受生动的思政教育，加深对党史故事、国情社情、所学专业的理解。（记者 王海涵 王磊）

(责编：迟翔宇(实习生)、李依环)