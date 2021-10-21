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“校园苏州日”活动走进电子科大

2021年10月21日09:29 | 来源：中国青年报
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原标题：“校园苏州日”活动走进电子科大

　　中国青年报讯 146家单位、6263个岗位——日前，2021年“校园苏州日”在地处四川成都的电子科技大学举行今年的首场活动。

　　活动中，苏州发布了一系列大礼包，向青年学子发出了“青春之邀”“奋斗之邀”。其中，“出行大礼包”将为应聘者提供最高1000元的交通补贴，“青年人才驿站”提供7天免费住宿，产业紧缺人才最高可享受15万元的薪酬补贴。

　　首站“校园苏州日”活动由苏州高新区承办，来自苏州高新区的“苏创”青春集市将传统手工文化技艺、非遗文化产品等青年风尚融入了“校园苏州日”，苏州高新区青年手工艺人还分享了“苏作”手工艺传承、在苏奋斗故事等，与电子科技大学学子进行了现场互动交流。接下来的两个月，2021年“校园苏州日”活动还将走进更多高校，10月将走进吉林大学、兰州大学、东南大学等11所高校。

　　“校园苏州日”是苏州市“活动引才”的重要品牌，在原校园招聘活动的基础上整合而成，通过组织各类用人主体走进国内“双一流”高校，进行城市推介、校园招聘、产学研对接及青年分享活动，已成为苏州对接国内名校人才科创资源的重要平台。（记者 王鑫昕）

(责编：迟翔宇(实习生)、李依环)

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