符晓波

原标题：免费开放许可 让更多专利变成生产力

日前，浙江省先行先试专利开放许可制度，并进一步免除专利许可使用费，开放高校及科研院所300余项专利供企业免费使用。这一利好措施大幅降低了专利许可谈判难度和专利转化应用成本，惠及高校及广大中小企业，受到普遍欢迎。此举作为我国引入专利开放许可制度后的一次创新，值得肯定。

科技是第一生产力，而科技的发展与其背后的专利密切相关。目前，我国国际专利申请量数量多年保持世界第一，但与此同时，我国专利转化率不高，特别是科研院所专利落地转化率偏低的情况一直存在。据国家知识产权局发布的《2020年中国专利调查报告》显示，2020年我国有效发明专利产业化率为34.7%，其中企业为44.9%，科研单位为11.3%，高校仅为3.8%。显然，有相当一部分专利还停留在实验室、用在书本上，没有得到很好的转化和应用，专利转化质量和数量均未达到预期。

专利转化率低受到诸多现实条件限制，例如科研考核偏颇造成转化动力薄弱、专利授权许可较难取得而造成供需双方信息不透明、缺乏科技成果转化专门机构造成产学研协同发展困难……促进专利转化和运用，可以充分发挥专利无形资产的作用，实现专利市场价值，为实体经济创新发展提供有力支撑，这也是当前我国发展的迫切之需。因此要突破这些限制，需要我们有不破不立的勇气，在探索如何让专利变成生产力的方向上多做文章。

专利是创新的一大“指挥棒”，也是创新最重要的指标之一。但若专利不能转化成现实生产力，对企业发展、社会效益的提升起不到积极促进作用，这样的专利就很难与创新结合起来。当前，已有多地、多部门为降低专利交易成本、提高专利转化效率做出大胆尝试和创新，取得一定的效果，应当予以充分肯定和鼓励。

创新可以失败但不能浪费。引导和鼓励更多的专利变成现实生产力和市场竞争力，让专利更好地服务经济发展和民众生活，才是科技创新的应有之意。

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)