王贵禄

原标题：探索产教融合新模式 构建协同育人新机制

课堂指导

天水师范学院戏剧影视文学专业自创建以来，经过十余年的探索发展，特别是近年来依托教育部“高校数字媒体产教融合创新应用基地”项目，以省级一流专业建设点、省级实验教学示范中心建设点、省级特色专业和甘肃省首家融媒体研究中心 ——天水市融媒体研究中心等为平台，主动适应新科技革命和产业变革对高素质复合型技术技能型人才的需求，努力培养和造就能够讲好中国故事、传播中国声音的优秀戏剧影视文学专业人才，逐步走出了一条产教融合、协同育人的创新特色之路。

产教融合创新培养模式

完善培养方案，健全课程体系。学院在专业建设中加强了体现马克思主义新闻观的课程建设，深入推进马克思主义新闻观进教材、进课堂、进头脑；开设戏剧影视伦理、职业精神、职业道德等课程，深挖专业课程的育人元素、育人内涵和育人功能。

更新教学内容，改进教学方法。学院在教学活动融入了技术变革新趋势、媒体融合新动向和行业发展新动态，综合运用文图声光电等多种形式，采取案例式、现场式、任务型等多样化教学手段，合理利用影视公司、新兴媒体等实习实践平台。

提升教师技能，扩展学术视野。学院每年选派骨干教师到国内相关大学和企业进修学习，鼓励中青年教师攻读博士学位，倡导青年教师参与全国各大艺术节、博览会、大展赛等活动，并取得了优秀的成绩。

深化校企共建，打造合作联盟。近年来，学院大力引进企业资金、项目、技术标准和人才资源，由校企合作共建集项目开发、项目孵化、实习实训、毕业设计、师资培养、学生就业于一体的实践教学与科技研发平台。

对接产业打造特色学科

对接产业，打造影视媒体学科群。根据影视媒体产业发展的趋势和行业岗位需求，学院充分运用 “甘肃省一流专业建设点”“甘肃省特色专业”“甘肃省影视数字艺术实验教学示范中心建设点”“甘肃省一流课程”等平台优势，构建以“学生中心、产出导向、岗位对接”为培养目标的影视媒体学科群。

协同育人，创新人才培养方案。围绕学院定位，对照国标和行标，学院和企业、行业专家协同制定培养方案，凤凰数媒（成都）、西安爱克斯等一线企业参与，重构对接戏剧影视文学专业岗位群的课程体系，将信息技术交叉学科内容和创新创业教育元素融入培养方案，实现了人才培养与产业需求的紧密衔接。

多措并举，合力推进课堂革命。学院努力打造“金课”，开展课程思政和微课比赛，组织红色筑梦考察、微电影创作、作品展出等活动，以应用型教材开发带动应用型课程建设、教改带动课改、一流师资带动一流课堂创建、教学成果带动教学水平提升，从教和学两个层面推动课堂革命。

合作教育，形成服务地方品牌。学院依托企业项目推进实施产学研用实境育人，以企业为主体，以市场为导向，共同实施项目化教学。学院师生为区域文化传承、政策宣传、非遗文化数字保护、虚拟仿真等提供项目化服务。各类项目实践强化了人才培养，对区域影视媒体产业的开发和高质量发展起到了引领作用。

天水师范学院戏剧影视文学专业的转型发展取得了显著成效，学生创作的影视作品先后获得 2016年“北京大学生电影节”优秀作品入围奖、2016年首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会青少年国际展演二等奖、2018年中国梦（浙江）网络视频大赛最佳纪录片奖、2018年第二届全国高校美育成果展演一等奖等近80项奖励。近三届毕业生以扎实的理论知识和过硬的专业技能，在用人单位广受好评，满意度保持在95%以上。

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)