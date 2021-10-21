原标题：走进荣军院 少先队员收获了什么

这个国庆长假，四川省成都市新都区繁江小学五年级学生盛宁然去电影院看了热映影片《长津湖》。让她感到自豪的是，自己和亲历长津湖之战的老战士有过两次面对面的接触。

2020年和2021年，盛宁然和同学先后两次以少先队志愿者的身份，到四川省革命伤残军人休养院开展志愿服务，为那里的革命伤残军人表演文艺节目。盛宁然也和同学们一起，亲耳聆听了“冰雕连”幸存者周全弟讲述的战场经历。

“人怎么可能在战场中一直保持不动的姿势，直至被冻死？”在和朋友交流电影《长津湖》观后感时，盛宁然发现，身边的同学普遍对这场距离他们非常遥远的战争心存疑惑。于是，这位少先队员尝试着把自己从抗美援朝老战士那里亲耳所闻的故事分享给大家。

周全弟告诉少先队员们，彼时，他和战友们已经在雪地里一动不动地埋伏了三天三夜。第四天凌晨，当听到冲锋号响起时，周全弟发现自己手脚已经被冻得失去知觉。因重度冻伤，周全弟的四肢被截除。

在后来漫长的和平岁月里，周全弟多次谈起那场战斗。他说，自己最大的遗憾是没能和战友们一起向敌人冲锋。

孩子们问周全弟，当时那么艰苦的条件，到底是什么鼓舞着他们不怕困难、英勇战斗？老人说，他们是为国家和人民而战。

抗美援朝老战士付仲阳对少先队员们说，自己身边有很多英雄，他们的精神时刻激励着自己，“最初我也害怕，但敌人打到了鸭绿江边，我们必须保卫国家，御敌于国门之外。”

面对面听完老战士讲述抗美援朝的故事，盛宁然对这场遥远的战争有了更具体的认识。“以前只是在书上读过黄继光、邱少云的故事，印象不是很深刻。但爷爷奶奶讲到动情处时，声音一顿一顿的，让我们身临其境。”

今年以来，像这样发生在少先队员与革命老战士之间跨越时代的交流，出现在了四川很多地方。

今年3月，团四川省委联合四川省教育厅、省退役军人事务厅、省少工委组织中小学生常态化开展关爱慰问老兵志愿服务活动。活动立足于荣军院、光荣院、军休所等场所，组织红领巾志愿者走近老兵，常态化开展红色讲解、文艺表演、兴趣陪伴、环境美化等志愿服务。

新近发布的《四川省少先队社会化工作三年行动规划》明确，要围绕培育共产主义接班人这一根本任务，强化对少年儿童的价值观塑造，全面加强新时代少先队工作，确保党和人民事业薪火相传、后继有人。该规划提出，要利用爱国主义教育基地、革命场馆等，为少年儿童健康成长营造良好的社会环境。

在广元市，广元市实验小学每个月以中队为单位，到广元市光荣院开展红领巾志愿服务活动。

“活动结束时，我常常听到学生说‘原来我们今天的幸福生活是革命先辈用生命换来的’‘我们要更加珍惜现在的生活’之类的话。”广元市实验小学大队辅导员范蕾说，走进荣军院开展志愿服务，学生们有了与革命老战士面对面互动的宝贵机会，也帮助他们树立了“好好学习、报效祖国”的信念。

在广元市荣军院，抗美援朝老战士付礼山经常向少先队员讲述自己当年作为一个“娃娃兵”在战场上的经历。付礼山14岁半就成为志愿军战士，也许是因为他参军年龄和孩子们较为接近的缘故，每次活动中付礼山讲述战争故事，是孩子们最期待的环节。

听完付爷爷的故事，广元市实验小学五年级学生欧阳云熙觉得，一个人不管多大年龄，要有一颗爱国的心，要为国家争光。“我希望自己以后成为一名科学家，通过自己的努力推动祖国科技进步。”

学生田可馨说，在荣军院，爷爷奶奶们会鼓励他们勤奋学习，希望他们长大后报效国家。她认为，在生活中不偷懒，勤奋学习，平时多帮老师和家长做些事，就是对爷爷奶奶曾经付出的回报。

在和老战士付仲阳的聊天中，繁江小学六年级学生李映荷发现，付奶奶现在还在学习英语和书法。“奶奶说，她要跟紧时代潮流，跟上年轻人的步伐。”李映荷说，付奶奶“活到老学到老”的心态让她大受启发。在老人身上，她不仅学到了革命精神，更受到了“养成终身学习习惯”的激励。(记者 王鑫昕)

(责编：温璐、李依环)