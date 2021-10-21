原标题：陕西武功：培育青年“菁才” 助力乡村振兴

“作为一名税务青年，能够为助力乡村振兴贡献力量，对我来说是难得的历练机会。”在日前举行的陕西省武功县乡村振兴税收服务中心揭牌仪式上，该县税务“菁才”干部李珊珊表示。

今年7月，为着力提升青年干部整体素质，武功县税务局启动了“星青年·菁才”计划，通过创新全套青年干部培养体系，选优配强驻村队员、设置乡村振兴服务专岗、成立“乡村振兴服务青年先锋队”等措施，为青年干部在投身乡村振兴、服务重点企业等方面提供更加广阔的实践锻炼平台。目前，该计划已有25名青年干部报名参与。

地处关中平原腹地的武功县，是中华农耕文明的发祥地之一，被誉为“中华农都”。近年来，武功县创立了“买西北 卖全国”的电商模式，产业品牌矩阵效应凸显，获得了“西北电商第一县”的美誉，为“菁才”青年提供了广阔的成长空间。此次成立的乡村振兴税收服务中心，将成为服务“菁才”青年成长的又一主要渠道。

据了解，乡村振兴税收服务中心旨在发挥税收职能作用，帮助乡村振兴企业及时解决涉税急难愁盼问题，通过实施政策惠农、服务便农、人才强农、培训助农、税银利农、数据兴农“六位一体”服务举措，办好为民服务的关键实事。

依托该中心，武功县将对全县522户涉及农林牧渔的企业建立助力乡村振兴管理台账，对其中的重点涉农企业，由局领导和列入“菁才”培养计划的青年干部实行“一对一”包抓，做到服务早介入、政策早知情、征管早衔接，助力企业做大做强。

该县还成立了由18名税务青年干部组成的“乡村振兴服务青年先锋队”，将国家促进乡村振兴涉税优惠政策细分为支持乡村基础设施建设、推动涉农企业发展、促进乡村消费、提升乡村基本公共服务水平、激发乡村创业就业活力等八大方面、26个类目，编制成《支持乡村振兴战略税费优惠政策汇编》。青年税务干部走进2021西北金果丰收节、咸阳市“庆丰收 感党恩”暨特色农产品网络直播带货等活动，将《支持乡村振兴战略税费优惠政策汇编》送到企业手中。青年干部还深入58户农业专业合作社走访调研，分批召开政策辅导座谈会，为企业解决涉税诉求。

作为“菁才”培养计划干部，李珊珊、李静交流轮换到了苏坊镇瓦子腰村驻村工作队，在乡村振兴第一线实践锻炼。在驻村工作队的带领下，该村确定了奶山羊养殖和发展特色种植两个产业振兴项目，成立了专业合作社，引进资金近百万元，养殖奶山羊150多只，种植洋葱90亩、蜜本番瓜30亩，预计实现年收入150万元。

目前，被列入“菁才”培养计划的25名青年已全部与帮扶户建立起“一对一”结对帮扶关系。(记者 孙海华)

(责编：温璐、李依环)