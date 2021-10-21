人民网北京10月21日 近日，清华大学-中国电子信息产业集团有限公司数据治理工程联合研究院揭牌仪式暨“数据治理工程——数据安全和数据要素一体化治理”高峰论坛在清华大学公共管理学院举行。清华大学党委书记陈旭，中国电子党组书记、董事长芮晓武出席揭牌仪式并致辞。揭牌仪式由清华大学常务副校长、研究院管委会主任王希勤主持。

陈旭在致辞中指出，构建先进完善的数据治理体系，是发展数字经济、数字社会、数字政府的共性基础，对于实现我国治理体系和治理能力现代化具有十分重要的理论价值和实践意义。研究院要承担起推动国家治理体系和治理能力建设的重要责任，紧密把握数字化转型的机遇，推动数据治理领域的基础理论、体制机制和关键技术研究，在学科建设、人才培养和科学研究等方面为数字中国战略作出应有贡献。

芮晓武表示，清华大学和中国电子联合开展数据治理工程，创造性地提出了数据安全与数据要素一体化治理解决方案。作为国家网信产业的核心力量和组织平台，中国电子正加快打造国家网信产业核心力量和组织平台，创造性地在全球率先把可信计算技术深度融入CPU、操作系统和内存的内核中，实现了三位一体的内生安全，创新构建了兼容移动生态、与国际主流架构比肩的安全先进绿色的“PKS”自主计算体系，为数据治理工程提供坚实底座。

揭牌仪式。 学校供图

据悉，清华大学-中国电子信息产业集团有限公司数据治理工程联合研究院于2021年7月7日经清华大学校务会正式批准设立，为学校校级科研机构。研究院聚焦数据治理研究领域，整合校内相关院系研究力量和中国电子产业优势，致力于开展基础理论、制度体系及关键技术的研究，注重理论研究与实践应用相结合，努力为落实数字中国战略、推进国家治理体系和治理能力现代化建设贡献思想与智慧。

(责编：林禹彤（实习生）、秦华)