人民网北京10月14日电 “教育需要关注个性差异，尊重个性特长，更好地培养学生的一技之长，这才是真正的为党育人，为国育才。”近日，北京师范大学密云实验中学校长张德广在接受采访时说：“我想建设一所学生向往、教师幸福、社会满意的学园家园乐园，学生能够全面而有个性地成长，教师幸福而又有专业提升，学校有特色而且能可持续发展。”

北师大密云实验中学校长张德广

张德广认为，教育是把自然人培养成为社会人的实践活动，必须适应社会发展需要，为国家培养人才。培养社会主义事业的建设者和接班人是教育为国家服务的本质要求，培养德智体美劳全面发展的人是教育要适应社会的价值要求，两者是一致的。实现中华民族的伟大复兴，需要青年人勇于投入到社会主义建设中去。所以，学校要引导学生下苦功夫，练就真本领，努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

张德广介绍，北京师范大学密云实验中学立足生源的实际，开展特色办学，形成了体育、科技、艺术三位一体的教育的特色。体育以健康第一为目标，让学生掌握终身受益的体育项目，通过开展1+N 特色体育教学活动，每年一次运动会、一次体育文化节、接力长跑等，让学生在体育活动中享受乐趣、增强体质、锤炼品格、健全人格。科技以培养学生的创新精神为目标，通过STEM教育、创客教育，以及数学、物理、化学、计算机等综合学科，培养学生综合素养。艺术是为了培养学生的人文素养和高雅的情趣，学生在合唱、声乐、绘画等课程中享受和体验美的同时，也在创造着美。

近年来，学校组织结构发生变化，实行年级部主体扁平化管理，真正实现以学生为中心，让最接近学生的教师去组织教育教学活动，其他工作人员全都支持与服务于年级部。“学校从学生的管理走向了师生共商、共建、共享的公约治理，通过学生的自我教育、自主管理，提高治理效能。” 张德广说。

此外，学校通过课程标准、课堂教学及课题研究的“三课联动”来培训教师。张德广说：“学校的教学方式从自互产评测到基于情境、学情、标准的教学研究，再到大单元项目化，以深度学习为融合，始终以学生为中心。老师在变化、学生在变化、课堂在变化，教育效率也明显提高。”

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